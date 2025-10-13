Wygodne buty na jesień i zimę! Zadbaj jednocześnie o komport i styl

Jesień i zima to pory roku, które wymagają od naszego obuwia nie tylko ochrony przed chłodem i wilgocią, ale również zapewnienia komfortu na co dzień. Wybierając wygodne buty na te chłodniejsze miesiące, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim materiał wykonania – skóra naturalna lub wysokiej jakości materiały syntetyczne zapewnią odpowiednią oddychalność i trwałość. Ważna jest także podeszwa, która powinna być antypoślizgowa i dobrze amortyzująca, aby każdy krok był pewny i komfortowy, nawet na mokrej czy oblodzonej nawierzchni. Nie bez znaczenia jest również ocieplenie wewnętrzne, które utrzyma ciepło stóp w mroźne dni.

Wśród propozycji wygodnych butów na jesień i zimę znajdziemy między innymi ocieplane botki na płaskiej podeszwie lub niewielkim obcasie, które świetnie sprawdzą się podczas codziennych aktywności. Popularne są także trapery z solidną podeszwą i wodoodporną membraną, idealne na dłuższe spacery w trudniejszych warunkach atmosferycznych. Dla osób ceniących sportowy styl życia dobrym wyborem będą ocieplane sneakersy lub buty trekkingowe, które łączą wygodę z funkcjonalnością. Niezależnie od preferowanego stylu, kluczowe jest, aby wybrane buty były dobrze dopasowane do stopy, nie powodowały otarć i zapewniały swobodę ruchów przez cały dzień.

Dziedzictwo, rzemiosło i innowacja

Znana na całym świecie z wyznaczania standardów w obuwiu z owczego kożucha, marka EMU Australia niezmiennie dba o:

pozyskiwanie najlepszych naturalnych materiałów,

doskonalenie każdego etapu procesu produkcyjnego,

staranne wykonanie przez wykwalifikowanych rzemieślników.

Efektem są buty i kapcie, które wyróżniają się trwałością, luksusem i wydajnością.

Kolekcja jesień/zima 2025

W odpowiedzi na chłodniejsze miesiące i rosnące pragnienie ciepła, EMU Australia wprowadza kolekcję, w której ponadczasowe fasony spotykają się z nowymi innowacjami.

Od kultowych butów z owczego kożucha z nowoczesnymi detalami, po przytulne akcesoria uzupełniające zimową garderobę – każdy element podkreśla zaangażowanie marki w jakość i styl, które trwają ponad sezonowe trendy.

Kierunek projektowy: Re-Creation

Nowa linia projektowa koncentruje się na nowym początku – wykorzystuje przeszłość do napędzania przyszłości.

Inspiracja: dziedzictwo EMU i archiwalne projekty.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii i minimalistycznego podejścia.

Natura jako nieustająca muza – przestrzeń zabawy, odnowy i kreatywności.

Przemyślane materiały – kolekcja jest odpowiedzialna i wyrafinowana.

„Re-Creation pozwoliło nam na nowo przyjrzeć się archiwum EMU i tchnąć nowe życie w nasze klasyczne sylwetki, rozwijając je za pomocą nowoczesnych technologii i współczesnego języka projektowania” – mówi Aleks Polak, projektantka obuwia damskiego w EMU Australia.

Najważniejsze cechy kolekcji AW25

Innowacyjne wzornictwo – reinterpretacja kultowych modeli z nowoczesnym rzemiosłem.

Zrównoważone materiały – naturalne, odnawialne i ekologiczne surowce.

Niezrównany komfort – ciepło, miękkość i oddychalność w każdym produkcie.

Wszechstronność – od modeli outdoorowych po eleganckie obuwie domowe.

Globalny zasięg – ponadczasowy design dla międzynarodowej publiczności, z australijskimi korzeniami.

Kolekcja Sharky

EMU Australia rozwija swoją kultową linię Sharky, charakteryzującą się ząbkowaną podeszwą inspirowaną żarłaczem białym. To połączenie funkcjonalnej przyczepności i awangardowej estetyki.

„Odważna i wyrazista kolekcja Sharky nawiązuje do pewnego siebie i silnego żarłacza białego. Unikalne ząbkowanie podeszwy oddaje „zęby rekina”, gotowe ugryźć życie” – mówi Rebecca Fett, Global Marketing Manager EMU Australia.

Nowości sezonu:

Sharky Adventure Scuff – dostępny w kolorze piaskowym i ciemnooliwkowym, z przeszyciami wokół cholewki i podwyższoną podeszwą.

Wykonany z australijskiej owczej skóry i materiałów ekologicznych, zapewnia równowagę między komfortem, trwałością i stylem.

Ponadto w kolekcji pozostają bestsellerowe modele: Higgie, Blurred Micro Patchwork i kultowe Sharky Scuff.

