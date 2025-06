Wygraj 10 tys. zł na zakupy w Sephorze. Wyjątkowa inicjatywa znanej perfumerii

Na czym polega zabawa?

Sephora Treasure Hunt to interaktywna gra, która łączy elementy zabawy z pasją do kosmetyków. Przez określony czas możesz grać w specjalnie przygotowaną grę, pełna niespodzianek! Codzienne wyzwania przybliżą Cię do ponad 50 tys. nagród! Aby wziąć udział w grze Sephory należy zalogować się na stronie oraz posiadać kartę lojalnością Unlimited.

Co można wygrać?

Nagrody w Sephora Treasure Hunt są niezwykle atrakcyjne i z pewnością ucieszą każdego fana kosmetyków. Wśród nich znajdą się:

Bestsellery i nowości od ulubionych marek dostępnych w Sephora.

Ekskluzywne zestawy kosmetyków stworzone specjalnie na potrzeby konkursu.

Vouchery i rabaty na zakupy w Sephora.

Ale to nie wszystko, bo najbardziej wytrwali mają szansę na jedną z trzech, gorących nagród głównych:​⁣

Wyjazd dla dwóch osób do Paryża i udział w super ekskluzywnym evencie – SEPHORiA

⁣ Rok zakupów w Sephora o wartości 10 000 zł​⁣

⁣Produkty hot marek w Sephora Press Bag, czyli torba influencerska po brzegi wypełniona najbardziej pożądanymi produktami.​⁣

Akcja połączona jest z wyjątkową, letnią trasą Sephora Bus. Już 26 czerwca wyruszył w Polskę wyjątkowy Sephora Beauty Bus w ramach akcji Sephora Summer Vibes! To absolutnie rewelacyjna okazja, by z bliska przyjrzeć się najgorętszym trendom w świecie beauty i zobaczyć w akcji prawdziwych specjalistów. Jeśli kochasz makijaż, pielęgnację i wszystko, co związane z urodą, ta trasa jest po prostu stworzona dla Ciebie!

Gdzie złapiesz Sephora Beauty Bus?