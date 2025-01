Wyjątkowa kolekcja na walenynki do kultowej marki do stylizacji włosów. Zakochasz się w kolorach i w działaniu

To koniec giganta kosmetycznego w Polsce. Ich kosmetyki stały na półkach naszych mam i babć. Do zwolnienia 400 osób?

Spektakularne loki, idealna objętość, a może wyprostowane kosmyki. Każda kobieta wie, jak ważne i czasochłonne jest układanie włosów. Marka Dyson i ich urządzenia to rewolucja w domowej stylizacji włosów. Marka Dyson została założona w 1978 roku jako pionierska firma oferująca odkurzacze nowej technologii. Dzisiaj Dyson to nie tylko kultowe odkurzacze i oczyszczacze powietrza, ale również urządzenia do stylizacji włosów. Ich sekretem nie jest wysoka temperatura, ale sprężone powietrze, które układa włosy w odpowiedniej pozycji.

Oto 3 kultowe urządzenia Dyson do stylizacji włosów

Aeroprostownica Dyson Airstrait™ jest odpowiedzią na problemy, jakie generują konwencjonalne prostownice, które prostują włosy za pomocą wysokiej temperatury przy użyciu gorących płytek, narażając włosy na ryzyko nieodwracalnych zniszczeń. Z tego samego powodu, w przypadku tradycyjnych rozwiązań niemożliwa jest stylizacja włosów prostownicą na mokro.

Podczas prostowania, pasmo włosów jest podtrzymywane przez dwa ramiona prostownicy, z których dyfuzory wypuszczają w dół silny, skupiony strumień powietrza, susząc i jednocześnie prostując mokre włosy. Powietrze jest precyzyjnie podgrzewane i równomiernie rozprowadzane przez pasma włosów bez konieczności stosowania nadmiernej temperatury i bez użycia gorących płytek. Dzięki temu, prostowanie zarówno suchych, jak i mokrych włosów jest bezpieczne. Dodatkowo, skupiony strumień powietrza zapewnia wygładzenie i wyrównanie włosów. Wszystko za pomocą jednego urządzenia. Aeroprostownica Dyson Airstrait™, zaprojektowana z myślą o różnych rodzajach włosów, upraszcza codzienną rutynę i pozwala szybko uzyskać naturalny efekt prostych i wygładzonych włosów, nadając im odpowiedni kształt i zachowując zdrowy wygląd, miękkość w dotyku oraz blask.

Suszarka do włosów Dyson Supersonic™

Zaprojektowana z myślą o wszystkich rodzajach włosów suszarka Dyson Supersonic™ jest wydajna i szybka. Wytwarza szybki i skoncentrowany strumień powietrza, ma optymalnie rozłożony ciężar, dzięki czemu wygodnie się ją trzyma, jest cichsza od innych modeli i inteligentnie kontroluje temperaturę, chroniąc włosy przed uszkodzeniami. W odróżnieniu od konwencjonalnych suszarek Dyson Supersonic™ mierzy temperaturę wydmuchiwanego powietrza 40 razy na sekundę i odpowiednio ją reguluje. Wyposażona w inteligentny system kontroli temperatury suszarka Dyson Supersonic™ zapobiega uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym ciepłem, dzięki czemu włosy zachowują blask.Multistyler Dyson Airwrap™ został udoskonalony, aby uczynić stylizację włosów jeszcze szybszą i łatwiejszą. Posiada także funkcję inteligentnej kontroli temperatury Dyson, dzięki której można ułożyć pożądaną fryzurę przy wykorzystaniu niższych temperatur, co chroni włosy przed uszkodzeniami termicznymi. Multistyler Dyson Airwrap™ jest zasilany przez silnik cyfrowy Dyson, który pomaga wytworzyć zjawisko zwane efektem Coandy. Silnik generuje moc potrzebną do wytworzenia potężnego strumieniapowietrza o dużej szybkości, który przepływa po powierzchni końcówek dołączanych do multistylera Dyson Airwrap™. Ze względu na różnicę ciśnień strumień powietrza przylega ściśle do powierzchni, tworząc tak zwany efekt Coandy. Zespół specjalistów ds. aerodynamikizfirmy Dyson znalazłsposób na wykorzystanie tego efektu do stylizacji włosów bez użycia nadmiernej temperatury. Dzięki temu za pomocą urządzenia można kręcić, falować, wygładzać i podsuszać włosy, tworząc naturalne, a zarazem eleganckie fryzury.

Z okazji walentynek marka Dyson przygotowała kolekcję w wyjątkowym kolorze. To romantyczne i zmysłowe połączenie, które zapewni niesamowite doznania podczas codziennej stylizacji włosów. Aksamitna czerwień i złoto to zdecydowanie elegancki i kobiecy mix.

i Autor: materiały prasowe Dyson

i Autor: materiały prasowe Dyson