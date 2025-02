Wyjątkowa kolekcja od znanej marki kosmetycznej już w Sephorze! Kochana przez Polki marka z rewelacyjną linią do włosów

To najpiękniejsze róże do policzków na rynku. Dodają rumieńców i nie podkreślają zmarszczek

Marka Fenty Beauty niemalże z miejsca zyskała status kultowej. Zaczynała od kosmetyków do makijażu, a Rihanna często pokazywała, że sama używa swoich kosmetyków. Podczas koncertu na Super Bowl w 2023 roku Rihanna na scenie korzystała ze swojego hitowego pudru. Nagranie stało się viralem, a sprzedaż pudru wystrzeliła.

Marka Fenty Beauty powstała w 2017 roku i od razu odniosła wielki sukces. Już w pierwszym roku operacyjnym Fenty Beauty przyniosła 500 milionów euro zysku ze sprzedaży produktów. - Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli: „Och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce – powiedziała Rihanna portalowi Refinery 29.

Wielki sukces kolekcji do makijażu sprawił, że marka poszła o krok dalej. Obecnie dostępne jest również Fenty Skin z kosmetykami pielęgnacyjnymi, a całkiem niedawno zadebiutowało Fenty Hair. To kompleksowa kolekcja do pielęgnacji włosów. Fenty Hair jest już dostępna w polskiej Sephorze.

Odkryj Fenty Hair, rewolucję w naprawie włosów. Moc, która przemieni Twoje włosy? Rihanna jest jej ucieleśnieniem. We wszystkich produktach Fenty Hair zastosowano technologię odbudowy Replenicore-5, która umożliwia nieskończoną ilość stylizacji. „Od osób z kręconymi włosami po osoby z prostymi lub falowanymi włosami - każdy na pewno znajdzie coś dla siebie”.

Bestsellery od Fenty Hair

The Rich One - Szampon regenerująco-nawilżający

Szampon regenerująco-nawilżający do wszystkich rodzajów włosów. The Rich One delikatnie oczyszcza, jednocześnie odżywiając włókno włosowe, zapewniając zdrowe, lśniące i dogłębnie nawilżone włosy. Innowacyjny kompleks Replenicore-5, bogaty w proteiny, aminokwasy i przeciwutleniacze, pomaga zregenerować rozdwojone końcówki oraz znacznie redukuje łamliwość włosów.

The Comeback Kid - Odżywka błyskawicznie regenerująca

Profesjonalna pielęgnacja włosów, która wnika w nie głęboko, aby zapewnić im błyskawiczną regenerację od wewnątrz, redukując uszkodzenia nawet o 75%* i wzmacniając włosy nawet o 72%* dzięki ekskluzywnemu kompleksowi Fenty Hair Replenicore-5.

The Protective Type - Krem Termoochronny 5 W 1

Krem ochronny 5 w 1 bez spłukiwania, który nawilża, wygładza, redukuje puszenie, ułatwia rozczesywanie i dodaje blasku. Zapewnia działanie termoochronne do 230°C (450°F), jednocześnie pozostawiając łuski, redukując puszenie, ułatwiając rozczesywanie i nawilżając pasma wraz z końcówkami. Regeneruje również rozdwojone końcówki i redukuje łamliwość włosów dzięki zawartości protein i aminokwasów z kompleksu Replenicore-5.