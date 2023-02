Wyjątkowa moda na wiosnę 2023. Niech żyją kwiaty

„Przy projektowaniu tej ekskluzywnej kapsułowej kolekcji chciałyśmy znaleźć współczesną wersję stroju na specjalne okazje, która będzie jednocześnie luksusowa i swobodna. Optymistyczna paleta barw wypełniona jest żywymi odcieniami i kwiatowymi wzorami, które idealnie pasują do zwiewnych fasonów. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz na uroczyste wyjścia – od dnia do nocy,” - mówi Malin Sone, Head of Design & Other Stories.

Subtelny szyk wyznacza pierwszą część kolekcji, utrzymaną w palecie kolorów jasnego nieba i odcieni ziemi. Druga odsłona wprowadza bukiet projektów w barwach szmaragdowej zieleni i fuksji oraz wzorach malowanych kwiatów.

Ekskluzywna limitowana kolekcja kapsułowa składa się z 12 projektów ready-to-wear: głównie sukienek, ale także spodni, które uzupełnią zwiewne sylwetki. Gamę akcesoriów tworzą dwie pary kolczyków i bransoletka w kolorze złota, pleciona torebka oraz trzy modele sandałków z paskami w kolorze białym, czarnym, beżowym, jaskrawo zielonym i turkusowym.

