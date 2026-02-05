Wyjątkowa moda na wiosnę. “Refined for the Everyday”

Clare Waight Keller powiedziała:

Projektując tę kolekcję, chciałam skupić się na tym jak odczuwamy ubrania, w takim samym stopniu jak na tym, jak wyglądają. Komfort przejawia się w miękkości tkanin i swobodzie krojów, tworząc miejską garderobe, idealną na co dzień. Kolekcja ma silny, uniseksowy character. Stylizacje opierają się na płynnych warstwach oraz palecie kolorów, które naturalnie się uzupełniają. Subtelny pierwiastek zabawy jest wyczuwalny w całej kolekcji, a poszczególne elementy zaprojektowano tak, aby łatwo można było je łączyć. Wprowadzenie okularów przeciwsłonecznych stanowi osobisty akcent. Okulary dopełniają sylwetkę i nadają jej indywidualny charakter.

Kolory i tkaniny definiują garderobę

Delikatne odcienie pudrowego bzu i błękitu nieba wprowadzają do sezonu lekkość. Elementy kolekcji w spójnych tonacjach kolorystycznych przełamane są intensywnie czerwonym, dzianinowym akcentem, tworząc subtelny kontrast. Bawełniana sukienka z miękkimi rękawami

w stylu koszulowym została dopełniona paskiem z klamrą. W kolekcji pojawiły się też satynowe komplety, dzianiny Milano oraz koszulki z dzianiny wiskozowej, które zwiększają komfort noszenia wiosną i latem.

Okulary przeciwsłoneczne po raz pierwszy w kolekcji

Oferta akcesoriów została w tym sezonie rozszerzona o okulary przeciwsłoneczne. Wyposażone w soczewki UV400, blokują 99% promieniowania ultrafioletowego, łączą funkcjonalność z designem, ze szczególnym naciskiem na komfort noszenia i jakość materiałów. W kolekcji znalazły się ponadto ultralekkie torby typu tote, sneakersy inspirowane stylem retro oraz buty typu deck shoes. Są idealnym dopełnieniem zarówno damskich jak i męskich stylizacji.

i Autor: Uniqlo/ Materiały prasowe

