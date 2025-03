Wyjątkowa pielęgnacja dla wymagającej skóry

Pielęgnacja to inwestycja w przyszłość – to ona decyduje o tym jak promienny i pełen energii jest Twój wygląd. Warto zwrócić szczególną uwagę nie tylko na cerę, ale również na okolicę oczu – to właśnie one odzwierciedlają naszą indywidualność i wyjątkowość. Linia Exellence od EISENBERG Paris oferuje składniki o globalnym działaniu, które wspierają piękno i komfort skóry twarzy oraz delikatnej strefy oczu.

Poznaj doskonałość produktów, których nie możesz nie pokochać!

DELIKATNE OKO(LICE)

EISENBERG Paris GOLD ULTRALIFT MASK to maseczka stworzona, by kompleksowo zadbać o skórę w wrażliwej okolicy oka. To luksusowy zabieg odmładzający, który łączy zaawansowaną technologię pielęgnacyjną z mocą złota i peptydów. Formuła Trio-Molecular® regeneruje, wzmacnia i wspomaga dotlenienie skóry, podczas gdy złoto działa przeciwstarzeniowo. Peptydy stymulujące kolagen przywracają jędrność i elastyczność, a kwas hialuronowy zapewnia intensywne nawilżenie. Już po pierwszej aplikacji skóra jest bardziej napięta, nawilżona i pełna blasku. Drobne linie zostają wygładzone, a kontur oka nabiera młodzieńczego wyglądu.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris GOLD ULTRALIFT MASK, 619 zł/30 ml/sephora.pl

EISENBERG Paris MAGIC CREAM MASK to game changer przed wielkim wyjściem lub po… krótkiej nocy. Delikatna kremowa formuła pozwala błyskawicznie odzyskać wypoczęty wygląd. Formuła Trio-Molecular® zapewnia skuteczne działanie przeciwstarzeniowe. Dzięki zawartej kofeinie likwiduje worki i sińce pod oczami, podczas gdy biotechnologiczny czynnik napinający napręża skórę i zwiększa produkcję kolagenu. W efekcie zmarszczki są wygładzone, a skóra odzyskuje idealną jędrność. Jest to niezbędna pielęgnacja konturu oczu przy skórze zmęczonej, pozbawionej witalności lub suchej. Nie zawiera barwników oraz perfum. Podkreśla naturalne piękno spojrzenia i przywraca mu świeżość.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris MAGIC CREAM MASK, 599 zł/30 ml/sephora.pl

EISENBERG Paris SUBLIME CARE to uczucie świeżości i komfortu można odczuć zaraz po aplikacji tego ultra skutecznego kremu-żelu przeznaczonego do pielęgnacji konturu oczu. Formuła Trio-Molecular® połączona z przeciwstarzeniowymi peptydami błyskawicznie wygładza i ujędrnia skórę. Natomiast kompleks drenujący widocznie zmniejsza worki pod oczami, a wyciąg z drożdży skutecznie redukuje sińce. Lekka tekstura sprzyja odpowiedniej aplikacji. Kosmetyk ten to skuteczna pielęgnacja konturu oczu przy skórze zmęczonej, pozbawionej witalności lub przy sińcach i workach. Produktu używamy rano i/lub wieczorem na starannie oczyszczoną skórę konturu oczu, delikatnie wmasowując lub wklepując.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris SUBLIME CARE, 659 zł/30 ml/sephora.pl

EISENBERG Paris SUMPTOUS CREME to prawdziwy krem de la crème wśród kremów pod oczy przeznaczony dla kobiet, które chcą zapewnić zmęczonej, pozbawionej witalności i bardzo suchej skórze w tej okolicy najlepszą pielęgnację. Stymuluje produkcję kolagenu, który jest głównym białkiem w skórze oraz nadaje jej kształt i elastyczność. Wraz z wiekiem ilość kolagenu w skórze spada, a skóra traci swoją sprężystość i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Dlatego też, tak istotne jest dostarczenie skórze składników stymulujących jego wytwarzanie Takie działanie mają zawarte w produkcie ultra drobne lipidy roślinne, żeń-szeń, witamina E oraz Formuła Trio- Molecular®. Krem regeneruje, działa przeciwzapalnie, przeciwutleniająco i łagodząco.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris SUMPTOUS CREME, 659 zł/30 ml/sephora.pl

INWESTYCJA W MŁODOŚĆ

EISENBERG Paris DIAMOND SERUM to innowacyjna formuła pielęgnacyjna, która regeneruje, ujędrnia i przywraca cerze blask dzięki mocy prawdziwego pyłu diamentowego. To wyjątkowe serum intensywnie nawilża i odbudowuje skórę, pobudzając mikrocyrkulację i wyrównując koloryt. Zawarty w nim kompleks S.P.J.D.E. wspomaga produkcję kolagenu, widocznie wygładzając zmarszczki, a wyciąg z młodych pędów buka dotlenia komórki skóry, przywracając jej zdrowy wygląd i promienność. Regularne stosowanie serum to rytuał, który przywraca skórze młodzieńczy wygląd, energię i zdrowy blask. Delikatna, ale skuteczna formuła sprawia, że cera staje się gładsza, bardziej jędrna i promienna.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris DIAMOND SERUM, 1599 zł/30 ml/sephora.pl

EISENBERG Paris ENERGIE OR – pielęgnacja na dzień, której celem jest niwelowanie widoczności zmarszczek i wspomaganie odnowy komórkowej skóry. Zawiera peptydy jedwabiu pokryte cienką warstwą czystego złota, zmniejszające stres oksydacyjny komórek. W kremie zastosowano też stymulator metabolizmu komórkowego, który ujędrnia i tonizuje oraz oligo-mineralny kompleks magnez - cynk - mangan - sód stymulujcy pracę komórek i odżywiający naskórek. Połączenie składników aktywnych z wysoko stężoną witaminą E oraz wyjątkowo esencjonalnego natężenia Formuły Trio-Molecular® zachwyca esencjonalnością, teksturą i komfortem podczas jego aplikacji.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris ENERGIE OR, 1289 zł/50 ml/sephora.pl

EISENBERG Paris ENERGIE DIAMANT – krem na noc z prawdziwym pyłem diamentowym. Specjalne peptydy zawierające matrykiny połączone z kompleksem z żeń-szenia i gynostemmy wygładzają zmarszczki, ujędrniają skórę, przywracają jej gładkość i blask. Luksusowe połączenie drogocennych składników naturalnych i przełomowej Formuły Trio-Molecular®, zapobiega widocznym efektom starzenia się skóry. Doskonale odbudowuje zmęczoną i pozbawioną witalności cerę w ciągu nocy. Witamina E oraz wyciąg z bylicy zapewniają silne działanie antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Najlepiej używać wieczorem, po DIAMOND SERUM, na starannie oczyszczoną skórę twarzy i szyi.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris ENERGIE DIAMANT, 1329 zł/50 ml/sephora.pl