Wyjątkowe nowości pielęgnacyjne i makijażowe od Notino

Dzień Kobiet według Polek – jak go świętują i co chciałyby otrzymać w prezencie?

Zacznij od Cucumber Herbal Alcohol-Free Toner z kuchni Kiehl's, a następnie użyj HAAN Refillable Carrot Kick Hand Cream. Dodaj Juicy Mask Sheet Tomato od Holika Holika oraz Superfood Vital Veggie Mask od Elemis. Wykończ wszystko, używając SPF relish z Aloe Vera Aloe Soothing Essence od Holika Holika.

Pielęgnacja włosów i ciała w papierowych opakowaniach

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak dużo opakowań masz w łazience? Szampony, żele pod prysznic, kremy, maszynki do golenia... cóż, jest tego naprawdę dużo. W Notino mamy rozwiązanie – produkty w papierowych opakowaniach!

Dla efektu lśniących i odżywionych włosów, wypróbuj kombinację szamponu Alfaparf Milano Benvoleo Daily Organic Solid Shampoo i odżywki Eleven Australia Gentle Hydrate Solid Conditioner. Nie zapomnij zadbać o swoją skórę i sięgnij po mydło w kostce w kształcie kryształków Crystal Soap Rose Quartz od nowej marki NOT SO FUNNY ANY. Zadbaj też o nawilżenie skóry z masłem do ciała pod prysznic w kostce Organic od Allegro Natura.

A w celu usunięcia makijaży sięgnij po wielorazowe płatki do demakijażu, ręczniki i rękawiczki! Zestaw do demakijażu z mikrofibry Notino Spa Collection będzie doskonałym partnerem w codziennym demakijażu.

Twój przyjaciel SPF – najlepsze koreańskie filtry przeciwsłoneczne z Notino

Wraz z nadejściem wiosny powoli wraca do nas słońce w pełnej krasie, a to oznacza tylko jedno – powrót SPF! A gdzie szukać najlepszych filtrów UV? W koreańskiej pielęgnacji! Sprawdź naszych ulubieńców wśród koreańskich kosmetyków, a może odkryjesz swój nowy SPF :)

Zaczynamy od serum przeciwsłonecznego Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum od SKIN1004 z wąkrotką azjatycką, niacynamidem i kwasem hialuronowym. Kolejnym naszym faworytem jest lekki wodoodporny krem do twarzy o konsystencji żelu Sun Gel Waterproof marki Skin79 z ekstraktami z nagietka i słonecznika. Świetnym wyborem jest także mineralny krem przeciwsłoneczny do skóry wrażliwej z ceramidami i kwasem hialuronowym od Isntree. Z pewnością słyszałaś o sensacji internetowej Relief Sun Rice + Probiotics marki Beauty Of Joseon z witaminą C, E, niacynamidem i ekstraktami ze sfermentowanego ryżu, który jest zdecydowanie naszym bohaterem. Nie możemy nie wspomnieć też o SPF w sztyfcie! Cotton Soft od TOCOBO to idealny wybór do torebki do ponownej aplikacji w ciągu dnia.

Butelki perfum o różnych kształtach łączcie się! Kultowe perfumy Notino do wielokrotnego napełniania

Ukochane perfumy, które nigdy się nie kończą? Dzięki butelkom do wielokrotnego napełniania to marzenie staje się rzeczywistością. Dlatego, gdy Twoje ulubione perfumy skończą się, zamiast po nowy flakonik, sięgnij po oryginalny wkład dostępny na Notino!

Mówiąc o wyjątkowych kształtach flakonów musimy wspomnieć o Rabanne Fame Parfum. Urzekła nas jego intensywna kompozycja zapachowa, etycznie pozyskiwane składniki i opakowanie z możliwością wielokrotnego napełniania. Swobodna i żądna przygód, a jednocześnie odpowiedzialna – to wszystko i wiele więcej ma w sobie Alien Goddess marki Mugler. Choć pochodzi z innego wszechświata, nie zapomina o Matce Ziemi. Motto Make tomorrow more beautiful to obietnica przyszłości od Lancôme. I dzięki temu na Notino znajdziemy refill jednych z najsłynniejszych perfum z warsztatu tej francuskiej marki oraz symbolu szczęścia i wolności – La Vie Est Belle. Zupełnie ulegliśmy także nutom kultowego Rose Naturelle by Chloé, dzięki jego drzewnemu aromatowi. Ale uwielbiamy go również za wegańską formułę pozyskiwaną w sposób zrównoważony w Bułgarii oraz opakowanie przeznaczone do wielokrotnego napełniania. I wreszcie, boski hit lata z twarzą Emmy Mackey – Burberry Goddess, która urzekła nas wyśmienitym połączeniem trzech rodzajów wanilii i możliwością ponownego napełnienia tego wyjątkowego zapachu.

Do pełna, kochanie! Wkłady do makijażu kultowych marek od Notino

Ale nie poprzystawaj jedynie na uzupełnianiu perfum. Zastosuj to również w kosmetykach do makijażu! Nie musisz wyrzucać ulubionej szminki lub cieni do powiek, kiedy już się skończą. Obecnie wiele marek oferuje wkłady do makijażu, które nie tylko przedłużają żywotność opakowania, ale także oszczędzają nasz portfel dzięki niższej cenie.

Jedną z nich jest marka ARTDECO, w której ofercie znajdziesz uzupełnienie kompaktowego makijażu z filtrem SPF 50 Sun. Słynne Estée Lauder również dołącza do tego zespołu ze swoim Pure Color Pure Color Envy Sculpting Blush Repack + Refill. Kolejną pozycją pozwalającą na uzupełnianie produktu jest marka Bobbi Brown i jej ołówek do brwi Long-Wear Brow Pencil Refill. Wisienką na torcie jest zapasowa kula kultowego Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture.

P.S. Jeśli nie możesz znaleźć zamiennego wkładu, nie martw się! Aby uniknąć marnowania niezużytych produktów, wypróbuj Notino discovery box i zamiast pełnowymiarowych produktów i wybierz do 5 próbek według własnego gustu. Chcesz wybrać jeden produkt, ale nie masz pewności co do jego odcienia? Wybierz naszą opcję wypróbuj najpierw, w ramach której otrzymasz wraz z pełnowymiarowym produktem otrzymasz również tester, który możesz wykorzystać do sprawdzenia odcienia kosmetyku. A jeśli odcień Ci nie będzie odpowiadać, możesz zwrócić pełnowymiarowy produkt za darmo. Lub postaw odwiedź nasz sklep, w którym nasz wyszkolony personel z przyjemnością pomoże Ci w wyborze :)

