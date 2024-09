Wyjątkowy jubileusz znanej perfumerii. W sprzedaży limitowane zestawy

25 lat temu otworzyła się pierwsza perfumeria Sephora w Polsce. Dziś to sieć licząca 83 perfumerie. Przez wszystkie te lata Sephora niezmiennie inspiruje, to jedna z ulubionych destynacji wszystkiego co najgorętsze i najbardziej trendy w świecie kosmetyków, to miejsce dla wszystkich osób kochających odkrywanie, testowanie, eksperymentowanie.

Po wakacyjnej trasie wyjątkowego busa Sephora szykuje kolejne niespodzianki. Już teraz w ofercie sieci znajdziesz limitowane zestawy kultowych kosmetyków oraz liczne promocje.

Wielkie promocje w Sephorze

Przy zakupie 3 produktów marki Sephora Collection, trzeci, najtańszy za 1 zł. Oferta ważna od 16 do 22 września 2024, nie łączy się z innymi promocjami.

Wyjątkowe, limitowane zestawy

SEPHORA GOODIES BESTSELLERS FOR HER - Zestaw Sephora

W tym wyjątkowym dla Sephora Polska roku, w limitowanej edycji urodzinowego zestawu BESTSELLERS FOR HER, zebrały się wszystkie gwiazdy kategorii beauty – ikoniczny podkład Double Wear w bestsellerowym odcieniu; legendarny krem nawilżający do twarzy od Charlotte Tillbury, odpowiedni do każdego rodzaju cery; woda perfumowana, którą kochają miliony kobiet – YSL Black Opium. To wszystko w towarzystwie absolutnych niezbędników, czyli czarnej maskary Benefit, zapewniającej 24-godzinny* efekt wachlarza rzęs, oraz luksusowej pianki pod prysznic o unikalnym cytrusowo-kwiatowym zapachu, która już na stałe zapisze się w Twoim codziennym rytuale pielęgnacyjnym.

i Autor: materiał prasowy Sephora

SEPHORA GOODIES BESTSELLERS FOR HIM - Zestaw Sephora

Znajdziesz w nim wszystko, co niezbędne do holistycznej pielęgnacji, zapewniającej wyjątkowe efekty i odrobinę prestiżu, którą możesz sobie podarować. Każdy produkt został starannie wyselekcjonowany – ich esencją są najwyższej jakości składniki i wyrafinowane formuły pozwalające doświadczyć luksusu na skórze. Idealny prezent na każdą okazję, który gwarantuje długotrwałe efekty. W zestawie znajdują się produkty pielęgnacyjne przeznaczone do każdego rodzaju skóry, w tym wrażliwej, oraz bestsellerowy zapach męski od Jimmy Choo.

i Autor: materiał prasowy Sephora