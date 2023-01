Wyprzedaże CCC, że klękajcie narody! Markowe, skórzane buty damskie taniej o ponad 300 zł. Ten model to hit tego sezonu. Te buty kupisz za grosze

Wyprzedaże 2023 w sklepach CCC. Damskie botki Badura taniej o ponad 300 zł

Wielkie promocje w CCC. Początek roku to zawsze czas, kiedy startują wielkie wyprzedaże. Już teraz wiele sklepów przeceniło swój asortyment. W sklepach CCC znajdziesz promocje sięgające nawet 70 proc., a hitem wyprzedaży mogą okazać się modne buty damskie na ten sezon. Polując na promocje CCC warto zwrócić uwagę na modne botki damskie marki Badura, która przeceniono aż o ponad 300 zł. Ich regularna cena to 449,99 zł, a w promocji CCC kosztują jedynie 134,97 zł. Botki damskie Badura z wyprzedaży CCC to ponadczasowy model, który inspirowany jest kultowymi kowbojkami. Co ważne są one wykonana ze skóry, dzięki czemu prezentują się przepięknie i posłużą nam przez wiele sezonów. Botki damskie Badura z promocji z powodzeniem możesz łączyć do casualowych stylizacji z ulubionymi spodniami, rewelacyjnie będą się one prezentować także w połączeniu z szeroką spódnicą lub zwiewną sukienką. Ten rodzaj butów nigdy nie wyjdzie z mody i zawsze będzie wyglądał perfekcyjnie, niezależnie od okazji.

i Autor: Materiały prasowe Wyprzedaże CCC

