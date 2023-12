Wystartowały wielkie wyprzedaże w Lidlu. Setki złotych rabatu na markowy robot sprzątający

Lidl Polska rusza z kolejną odsłoną przecen na artkuły i sprzęty do domu! Miłośnicy porządków będą mogli zaopatrzyć się w odkurzacz akumulatorowy z technologią cyklonową 300 W marki SilverCrest. To bezprzewodowe urządzenie, które sprawdzi się przy wykładzinach dywanowych i podłogach twardych dowolnego rodzaju, będzie dostępne w atrakcyjnej cenie – tylko 199 zł1. To aż 150 zł taniej od ceny standardowej! W ofercie znajdzie się również inteligentny robot sprzątający marki Grundig w cenie 699 zł zamiast 899 zł. Nowoczesna technologia laserowa zapewnia niezawodne usuwanie kurzu, sierści i brudu. Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi, dzięki czemu może być sterowane smartfonem. Czas pracy robota na pełnym naładowaniu wynosi do aż 110 minut.

Coś dla siebie znajdą również pasjonaci gotowania. I tak oto super promocją zostanie objęta suszarka do żywności SilverCrest 250 W – będzie można ją kupić aż o 50% taniej, za jedyne 74 zł zamiast 149 zł. Urządzenie idealnie sprawdzi się do suszenia warzyw, owoców, ziół, mięsa i ryb. Natomiast o 41% taniej, w cenie 75 zł2, dostępny będzie zestaw trzech garnków ze szklanymi pokrywkami marki Ernesto. Wykonane ze stali szlachetnej doskonale sprawdzą się na wszystkich rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnej.

Od środy, 27 grudnia, w sieci sklepów Lidl Polska, 50% taniej będzie można kupić także wzorzystą pościel z mikrowłókna satynowego marki Livarno Home. W ofercie znajdzie się pięć wzorów pościeli do wyboru w cenie 29 zł zamiast 58 zł. Taniej dostępne będą też ręczniki frotté w różnych kolorach i rozmiarach: od 5,99 zł3 do 22,49 zł4. Estetycznie wykonane, chłonne i przyjazne w dotyku idealnie sprawdzą się do domu lub jako prezent dla najbliższych. O 52% taniej klienci nabędą zestaw natryskowy z deszczownicą z linii Livarno Home – w cenie 89 zł zamiast 189 zł.

Z kolei w domowym biurze nie może zabraknąć podręcznej niszczarki do dokumentów nakładanej na kosz. Dzięki wysuwanemu ramieniu może być zamontowana na okrągłych, jak i prostokątnych pojemnikach (28-42 cm). Urządzenie tnie aż do 6 arkuszy papieru A4 (80 g/m²) równocześnie. W ofercie Lidl Polska będzie dostępne już za 34,95 zł zamiast 69,90 zł.

