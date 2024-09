i Autor: materiał prasowy KEEN

Strefa beauty

Wyższy poziom aktywnego chodzenia osiągnięty. Jak dobrać odpowiednie obuwie do chodzenia?

Na szlaku liczy się każdy krok. Najmniejsza odległość przybliża nas do celu: niezależnie czy są to zapierające dech w piersiach widoki, czy też ukończenie kolejnej trasy. Przekraczanie własnych granic zawsze sprawia ogromną satysfakcję i radość, tym bardziej, gdy można mieć w tym wsparcie w każdej minucie – i to nie tylko od swoich kompanów.