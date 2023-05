Your KAYA walczy ze wstydem wokół menstruacji – bo „Okres wypada”

Your KAYA dąży do oswojenia tematu menstruacji od samego początku. To pierwsza marka w Polsce, która w spotach reklamowych zamieniła niebieską „krew” na realistyczną – czerwoną. Najnowsza kampania z okazji Światowego Dnia Higieny Menstruacyjnej ma na celu prawdziwą rewolucję. W kwietniu tego roku wraz z domem badawczym Kantar marka przeprowadziła badanie na temat postaw wobec okresu. Wynika z niego, że aż 67% Polek zostało wyszydzonych w związku z miesiączką, a 43% spotkało się z dyskryminacją. Dyskryminacja ta przybrała różne formy, takie jak bagatelizowanie lub lekceważenie bólu i złego samopoczucia (32%), wyśmiewanie (17%) czy niegrzeczne bądź głupie komentarze (10%).

Jednocześnie aż 99% (!) Polek ma dolegliwości menstruacyjne – zaliczają się do nich dyskomfort (61%), pogorszenie nastroju, rozdrażnienie i wahania nastroju (ponad 50%), osłabienie (49%), a także nudności i problemy jelitowe (39%).

Mimo że okres jest stałym i naturalnym element życia kobiet, nadal wiąże się z nim ogromne tabu – opowiada Kaja Rybicka-Gut, współzałożycielka marki. – Choć częściowo spodziewaliśmy się takich wyników, to są one niezwykle przykre i pokazują, jak wiele pracy jest przed nami, przed całym społeczeństwem. W praktyce chodzi o to, by dziewczynki nie bały się poprosić o podpaskę, kiedy zaskoczy je okres, zamiast wypychać bieliznę papierem toaletowym. I żeby kobiety nie musiały ze wstydem chować tamponów do rękawa, kiedy wstają od biurka w pracy.

Problematyczny i znamienny jest również fakt, że aż 77% Polek nie może wziąć zwolnienia w szkole lub pracy, gdy menstruują. Jest to z pewnością pokłosie istnienia tabu, które przekłada się na politykę organizacji, ale także na dostępność środków higienicznych. Okazuje się, że 93% kobiet uważa, że podpaski powinny być dostępne bezpłatnie w szkole czy miejscu pracy; dyskusja na ten temat zdaje się jednak nie być zjawiskiem powszechnym, bowiem 26% kobiet wciąż wstydzi się bądź odczuwa skrępowanie z powodu trwającego okresu. Your KAYA podkreśla, że „miesiączka jest oznaką zdrowia, ale rozmowa o niej wciąż boli” – Kaja Rybicka-Gut tłumaczy, jak istotna jest bezpośrednia komunikacja:

– Menstruacja wciąż jest tematem tabu, między innymi dlatego, że w naszym języku słowo „okres” zastępuje się niezręcznymi, niepotrzebnie tajemniczymi synonimami miesiączki, jak „te dni”, czerwony mercedes” czy „ciocia z Ameryki”. Kobiety słyszą komentarze typu: „co się tak denerwujesz? Okres masz?”, „okres to nie choroba”, „o takich rzeczach nie powinno się mówić (zwłaszcza przy chłopcach)” albo „nic ci nie jest, przecież nie umierasz”. Nasza kampania to wielka szansa na odczarowanie tematu i zaproszenie do otwartej postawy.

By lepiej zilustrować problem i zachęcić do dyskusji całą Polskę, marka wypuściła spot krążący wokół pytania: „Czy okres wypada?”. Your KAYA przekonuje, że tak! Pierwszym krokiem do znormalizowania miesiączki jest wyjęcie tamponów i podpasek z kieszeni – bo przecież nie są nielegalne. Spot można obejrzeć pod tym linkiem: [link]. Dodatkowo w akcję zostały zaangażowane piosenkarka Iga Ofelia Krefft oraz influencerki Typowa K i Szalina Malina. To trzy różne dziewczyny, których wspólnym mianownikiem są otwartość, śmiałość oraz podejmowaniem rozmów na ważne tematy, również te związane z cielesnością. Idealnie wpasowują się więc w ideę „Okres wypada” – na swoich profilach absolutnie nie wstydzą się tego, co ludzkie.

Kampanii towarzyszy również specjalne wydarzenie we wszystkich drogeriach Rossmann – 27 maja, w przeddzień Światowego Dnia Higieny Menstruacyjnej, każda osoba, która powie przy kasie „Mam okres”, otrzyma darmowe podpaski Your KAYA.

Już dziś wejdź na okreswypada.pl, obejrzyj nasz spot i zacznijmy rozmawiać o miesiączce otwarcie. Powiedzmy razem głośno, że #okreswypada.

i Autor: Materiały prasowe Your KAYA