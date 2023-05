Jak przedłużyć świeżość sałaty? Doskonały sposób na przechowywanie. Zrób to, zanim włożysz ją do lodówki, a sałata będzie jak świeżo zerwana

Dom pachnący latem. Jakie perfumy do wnętrz wybrać, by otulić się miłością i przyciągnąć szczęście. Ten zapach rozpyli dobra aurę i będzie sprzyjał domownikom

Niestety wiele osób nie ma pojęcia, jak przechowywać sałatę, by była świeża nawet przez kilka dni. Niestety sałata, szczególnie masłowa więdnie już po jednym dniu od zerwania, dlatego ci, którzy nie zdążą jej wykorzystać, często wyrzucają warzywo. Okazuje się, że zupełnie niepotrzebnie. Żeby nie marnować żywności, wystarczy ja odpowiednio przechowywać. Poza tym lekko zwiędnięta sałatę również można uratować.

Dlaczego sałata więdnie? Sprawdź, jak długo można przechowywać sałatę

Sałata masłowa więdnie nawet po jednym dniu od zerwania. Dzieje się tak, kiedy jest przechowywana w suchym i ciepłym środkowniku. Jej liście wiotczeją, bo nie mają dostępu do wody. Zauważ, że w sklepie z warzywami, sałata jest eksponowana w okolicy lodówek, a dodatkowo jest regularnie zraszana. Wszystko po to, by przedłużyć jej świeżość. Podobną metodę możesz zastosować w domu. Odpowiednio przechowywana sałata może wytrzymać w lodówce nawet tydzień.

Jak przedłużyć świeżość sałaty? Tak ją przechowuj, a będzie jędrna jak zaraz po zerwaniu

Jeśli nie możesz wykorzystać sałaty od razu, możesz ją przechować w lodówce nawet klika dni. Wystarczy wykorzystać prosty sposób, do którego przyda się ręcznik papierowy, odrobina wody oraz woreczek foliowy. Świeżą sałatę myjemy pod bieżącą, zimną wodą. Nadmiar wody strząsamy z liści, a następnie zawijamy sałatę w ręcznik papierowy i wkładamy do woreczka. Tak zapakowane warzywo przechowujemy w lodówce. Ważne jednak, by zwrócić uwagę także na jakość rośliny już w momencie zakupów. Jeśli liście sałaty są wiotkie, lepiej jej nie kupuj. Jednak jeśli masz na nią ogromną ochotę, możesz spróbować przywrócić jej świeżość.

Jak odświeżyć zwiędnięta sałatę? Prosty sposób, by przywrócić jej świeżość

Zwiędnięta sałatę można odświeżyć dzięki prostemu trikowi. Zasada postępowania jest podobna jak w przypadku przechowywania warzywa. Jeśli nie zależy nam na czasie, możemy po prostu zamoczyć sałatę w zimnej wodzie, następnie zawinąć w ręcznik papierowy, przełożyć do woreczka i odstawić do lodówki na noc. Jednak jeśli zamierzamy zjeść sałatę w ciągu godziny, przyda się bardzo zimna woda i kilka kostek lodu. Zwiędnięta sałatę zanurzamy w kąpieli z dodatkiem lodu. Po około 30 minutach powinna być jędrna i chrupiąca. Jednak trzeba pamiętać o tym, że nie każdą sałatę da się uratować. Jeśli zaczyna gnić lub jest wysuszona na wiór, nic już jej nie pomoże.

