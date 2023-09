Z miłości do wysokojakościowego, skórzanego rzemiosła i ponadczasowego designu

Najmodniejsze spodnie tego sezonu w gigantycznej promocji Lidla. Kobiety po 40-tce pokochają ten fason za to, co robi on sylwetce. Za 90 zł szał ciał

Rhenium Exclusive Leathers to połączenie luksusu i minimalizmu. Projekty marki hołdują szlachetnej prostocie, podkreślając jednocześnie kobiecą zmysłowość i pewność siebie. Projektanci w swoich propozycjach wykorzystują wyłącznie naturalne, włoskie skóry, stawiając na najwyższą jakość i autentyczność prezentowanych form, a wszystkie wybrane materiały przechodzą kilkuetapową weryfikację. Zgodnie z wizją firmy produkty Rhenium są przeznaczone dla osób, które dokonują przemyślanych i długofalowych zakupów, oczekując wyjątkowego designu na lata. Minimalizm z nutą wyrafinowania jest kluczem do tworzenia garderoby przemyślanej, a jednocześnie nietuzinkowej. Ponadczasowość staje się nową definicją luksusu.

– Tworząc Rhenium Exclusive Leathers, od początku postawiłam sobie za cel, by budować markę niezwykle kobiecą – elegancką i seksowną. Dedykowaną dla kobiet żyjących w zgodzie z własnymi przekonaniami i wartościami. Pragnę realizować projekty, w których zawsze, bez względu na okoliczności, Panie poczują się wyjątkowo i szczególnie. Bo jestem przekonana, że wszystkie właśnie takie jesteśmy – mówi Renata Przybylska, właścicielka marki Rhenium Exclusive Leathers.

Wśród propozycji od Rhenium Exclusive Leathers znajdziemy płaszcze, kurtki i kożuchy, sukienki, spodnie, spódniczki oraz marynarki. Na szczególną uwagę zasługują m.in. okrycia wierzchnie, będące charakterystycznym znakiem rozpoznawczym marki. Do bestsellerów należy zaliczyć m.in. długie i eleganckie płaszcze, idealne na jesienne i wiosenne dni – Lisbona i Odessa, które świetnie sprawdzą się zarówno do jeansów, jak i eleganckiej sukienki, a także na co dzień – do ulubionych dresów, tym samym nadając stylizacji wyrazistego, militarnego sznytu. Modowymi hitami na sezon zimowy są natomiast długi kożuch Siena, nieco krótsza opcja – Venice, a także Denver. Te fasony, poza charakterystycznym, ale i minimalistycznym designem, wyróżniają także obszycia z wełny owczej. Myśląc o ponadczasowych rozwiązaniach, od początku istnienia w firmie stawiano na kolory uniwersalne i stonowane, zapewniając spójność z wielosezonowym charakterem kolekcji. Królują beże, brązy, czerń i biel. Większość propozycji jest możliwa do zakupienia w kilku wariantach kolorystycznych, zapewniając klientom bogaty wybór.

Kolekcja Rhenium Exclusive leathers bez wątpienia wpisuje się w aktualne trendy, a jednocześnie odpowiada na oczekiwania klientów, którzy zmieniają perspektywę zakupową. Sezonowe i impulsywne decyzje ustępują miejsca wyborom przemyślanym i długofalowym, a ponadczasowa estetka i najwyższa jakość są elementami kluczowymi podczas kompletowania garderoby.

i Autor: Materiały prasowe Rhenium Exclusive leathers

