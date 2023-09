Stylizacja włosów prosta, jak nigdy dotąd. Jeden sprzęt, wiele efektów

Wzrasta zainteresowanie multifunkcyjnymi urządzeniami do stylizacji włosów. Wynika to z kilku istotnych czynników. Tempo życia staje się coraz szybsze, a wielozadaniowe narzędzia odgrywają kluczową rolę w optymalizacji czasu. Znaczenie mają aspekty ekonomiczne – multifunkcyjne urządzenia mogą kosztować mniej niż zakup oddzielnych produktów, co przekłada się na oszczędności. Jednocześnie coraz więcej osób docenia wygodę i oszczędność miejsca, jaką oferują takie urządzenia. Istotny jest również zrównoważony styl życia – multifunkcyjność pozwala zredukować liczbę konsumowanych dóbr.

– Dostrzegamy coraz większe zainteresowanie wielozadaniowymi produktami do stylizacji włosów. Tak zwane urządzenia 2 w 1 swoją popularność zawdzięczają wszechstronności i umiejętności dostarczania różnorodnych efektów stylizacyjnych – mówi Małgorzata Turek, Brand Manager Remington Polska. – Przykładem jest nasza premierowa linia Remington One: prostownica i lokówka w jednym, suszarka z aż czterema nakładkami do stylizacji i wygładzania włosów, a także dwie wielofunkcyjne golarki z opcją strzyżenia, trymowania i dbania o włosy, nie tylko na twarzy – dodaje.

Prostownica i lokówka w jednym

Pierwsza nowość to prawdziwa innowacja w świecie stylizacji – prostownica i lokówka 2 w 1 Remington One. Wystarczy przesunąć nakładki FlexiCovers, by łatwo zamienić prostownicę w lokówkę (i na odwrót). Gładkie i szybkie prostowanie to zasługa płytek z powłoką ceramiczną zawierającymi antystatyczny turmalin, dbający o to, by włosy się nie puszyły. Natomiast okrągła grzałka tworzy trwałe loki lub sprężyste fale na długo. Dzięki takim możliwościom można dobrać pożądaną fryzurę – czy to do pracy, czy na wieczorne wyjście.

Suszy i wygładza. Multizadaniowa suszarka z 4 nakładkami

Prawdziwym multitaskerem jest suszarka Remington One z wydajnym silnikiem, funkcją jonizacji i aż 4 nakładkami. Pierwsza to poskramiacz niesfornych kosmyków, czyli narzędzie do wykańczania gładkich, prostych fryzur. Druga to delikatny dyfuzor, który przyspiesza naturalne suszenie za pomocą lekkiego, rozproszonego powietrza. Trzecia to dyfuzor definiujący loki – ma dodane końcówki, które sięgają głęboko we włosy, aby wydobyć i podkreślić naturalny skręt. Ostatnia to szeroki, smukły koncentrator, który skupia powietrze do precyzyjnej stylizacji.

Wielofunkcyjna golarka do ciała z 4 głowicami golącymi

Jedno urządzenie, które oferuje wiele możliwości golenia i strzyżenia? Taki jest wielofunkcyjny Remington One Total Body PG780. Posiada 4 głowice golące: golarkę foliową, T-Blade premium do trymowania lub strzyżenia, pionowy trymer do nosa, uszu i brwi oraz głowicę do golenia ciała. Dzięki zawartym 14 grzebieniom fryzjerskim (do zarostu, ciała, brwi i włosów) można wystylizować całe ciało na każdą pożądaną długość. Jest wodoodporny i działa przez 60 minut, co pozwala na komfortowe golenie w każdych warunkach. Ciekawą propozycją jest również jego młodszy „brat” – Remington One Head & Body, który zawiera 3 głowice do golenia i 7 grzebieni barberskich.

Remington umożliwia wydłużenie gwarancji produktów o rok. Wystarczy wejść na stronę internetową www.remington.pl i w ciągu 28 dni od pierwotnej daty zakupu zarejestrować swoje urządzenie.

Jak dobrać produkt idealny?

Wybór idealnej prostownicy może być czasochłonny i trudny, zwłaszcza z uwzględnieniem różnorodności dostępnych produktów na rynku. Dostępne są prostownice, które m.in. mogą prostować wilgotne włosy takie (Remington Wet 2 Straight PRO), zawierają mikroodżywki uwalniające się w trakcie stylizacji (Remington Botanicals) lub tak jak nowość lokówko-prostownica Remington ONE pozwalają wykonywać fale jak i prostować pasma.

Aby ułatwić ten proces, powstał specjalny QUIZ na nietakieproste.pl, który pomaga wybrać odpowiednią prostownicę do stylizacji. Wystarczy odpowiedzieć na kilka prostych pytań, a dostaniemy spersonalizowaną rekomendację, które urządzenie będzie dla nas najlepsze.

– Nasz interaktywny quiz nie tylko pomaga zoptymalizować proces wyboru, ale także zapewnia spersonalizowane podejście, uwzględniając nasze preferencje, rodzaj włosów i oczekiwane efekty stylizacyjne – mówi Małgorzata Turek, Brand Manager Remington Polska. – Strona Nietakieproste.pl to również ciekawe inspiracje, porady, a także informacje o produktach i ich zastosowaniu. Wszystko po to, żebyśmy mogli cieszyć się oczekiwanymi efektami stylizacyjnymi w swoim własnym, unikatowym stylu – dodaje.

Quiz jest dostępny na stronie: https://nietakieproste.pl/