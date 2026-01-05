Trump naprawdę chce zająć Grenlandię? Premier ostrzega

Premier Danii uważa, że Donald Trump poważnie myśli o zajęciu Grenlandii

Ostatnie dni pokazały, że Donald Trump jest zdolny do znacznie bardziej nieprzewidywalnych działań, niż się dotychczas wydawało. Jak wiemy, 3 stycznia nad ranem prezydent USA wydał rozkaz militarnego uderzenia na Wenezuelę i porwał jej prezydenta do Nowego Jorku. Zwłaszcza Duńczycy poczuli się mocno zaniepokojeni. Bo Trump od miesięcy mówił wprost o chęci zajęcia Grenlandii i zapewnia, że dopnie swego. Wyspa jest od setek lat formalnie zależna od Danii, choć posiada pewną autonomię. „Niestety, uważam, że prezydent USA powinien być traktowany poważnie, kiedy mówi, że chce Grenlandii” - powiedziała premier Danii Mette Frederiksen. „Jeśli Stany Zjednoczone zaatakują kraj NATO, wszystko się zatrzyma” – dodała.

"Nigdy nie wykluczam użycia siły wojskowej. Ale myślę, że są duże szanse, że uda się nam to bez niej"

W marcu zeszłego roku w wywiadzie dla telewizji NBC Donald Trump mówił: "Będziemy mieć Grenlandię. Tak. Na 100 proc.". Pytany o to, czy zdecydowałby się nawet na siłowe, wojskowe przejęcie wyspy zależnej obecnie od Danii, potwierdził taką opcję: "Nigdy nie wykluczam użycia siły wojskowej. Ale myślę, że są duże szanse, że uda się nam to bez niej". Władze Danii i Grenlandii nie raz wyrażały oburzenie postawą Amerykanów. "Prezydent Trump mówi, że USA przejmą Grenlandię. Pozwólcie wyrazić mi się jasno: Stany Zjednoczone tego nie dostaną. Nie przynależymy do nikogo innego. Sami decydujemy o naszej przyszłości" - napisał wtedy na Facebooku premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

Sonda Czy USA przejmą Grenlandię? Tak Nie Nie mam zdania

Prime Minister Mette Frederiksen made her most significant rebuff of the US following the American president’s comments about the vast Arctic island. https://t.co/3qcs1FRVSD pic.twitter.com/KBzIKrZDxp— Financial Times (@FT) January 5, 2026

QUIZ. Test geograficzny. Słynne wyspy! Zgadniesz, gdzie są? Pytanie 1 z 10 Gdzie znajduje się wyspa Madagaskar? Na wschód od Afryki Na południe od Afryki Na zachód od Afryki Następne pytanie