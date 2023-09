Ten kształt paznokci obłędnie odmładza dłonie. Kobiety po 40-tce powinny prosić o niego manicurzystkę. Manicure na zimę 2023/2024. Wcale nie chodzi o migdałki

Kształt paznokci dla kobiet po 40-tce. Jak odmłodzić dłonie?

Skóra na dłoniach jest bardzo cienka i narażona na negatywne działanie czynników zewnętrznych. Z tego też powodu to dłonie są tym obszarem skóry, który starzeje się najszybciej. Mówi się, że to właśnie dłonie zdradzają prawdziwy wiek. Jeżeli chcesz, aby Twoje dłonie pozostały jak najdłużej młodo wyglądające to regularnie je nawilżaj oraz stosuj peelingi. Nie zapominaj także o kremach z filtrem. Dłonie to najbardziej odsłonięta cześć skóry narażona na negatywne działanie promieni słonecznych. Również manicure, a dokładniej kształt płytki paznokcia pomoże Ci optycznie odmłodzić skórę dłoni i palców. Warto wiedzieć, jaki kształt paznokci prezentuję się najlepiej na dłoniach dojrzałych.

Kształt paznokci, który odmładza dłonie. Taki manicure sprawi, że skóra będzie wyglądała młodziej

W przypadku kształtu paznokci sprawdza się, że klasyka i naturalność to najlepsze, co możemy wybrać. Najmłodziej wyglądają paznokcie o owalnym kształcie z nieco wydłużoną płytką paznokcia. Dodają one skórze delikatności oraz wysmuklają palce. Odmładzająco prezentują się także paznokcie o kształcie delikatnie prostokątnym. Ważne jednak, by nie były one zbyt mocno ścięte i spiłowane. Paznokcie o kształcie kwadratu są również praktyczne i łatwe w stylizacji. Na drugim biegunie znajdą się paznokcie w szpic. Ten rodzaj manicure nie wygląda dobrze i mocno postarza dłonie.

