Rzuciła Amerykę bez żalu! Helena Englert uciekła z USA po kilku miesiącach

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-05 17:10

Helena Englert miała wszystko, by spróbować swoich sił w Stanach Zjednoczonych. Ambicję, nazwisko oraz konkretne plany na przyszłość. Mimo to po kilku miesiącach zdecydowała się wrócić do Polski. Dopiero po czasie zdradziła, co naprawdę sprawiło, że porzuciła amerykański sen. Będziecie w szoku!

25-letnia aktorka od kilku lat konsekwentnie wspina się po szczeblach kariery w polskim show-biznesie. Pojawia się na czerwonych dywanach, gra w filmach i teatrze, rozwija także muzyczne projekty. Helena Englert nie ukrywa, że interesują ją nie tylko role, ale też rozmowy, emocje i sens tego, co robi. Nic więc dziwnego, że gdy zdecydowała się na wyjazd do USA, wielu było przekonanych, że to początek międzynarodowej kariery. Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała te oczekiwania.

Zobacz też: Matka z córką wystąpią w nowym sezonie "Tańca z Gwiazdami"?! Polsat kusi sowitym wynagrodzeniem

Rzuciła Amerykę bez żalu! Helena Englert uciekła z USA po kilku miesiącach

W jednym z ostatnich wywiadów aktorka wróciła wspomnieniami do pobytu za oceanem. Przyznała, że początkowo była podekscytowana nowym miejscem i możliwościami, jakie dawały Stany Zjednoczone. Z czasem jednak zaczęła odczuwać dotkliwą pustkę. Jak sama wyznała, przez wiele miesięcy nie odbyła ani jednej rozmowy, która naprawdę by ją zainspirowała.

Przez pół roku w Stanach nie odbyłam ani jednej wartościowej rozmowy - powiedziała w podcaście Natali Kusiak.

Zamiast pogłębionych dyskusji dominowały powierzchowne uprzejmości, krótkie wymiany zdań i komplementy bez głębszej treści. Englert uświadomiła sobie, że nie rozwija się intelektualnie, niewiele czyta, nie dowiaduje się niczego nowego, a także nie tęskni za ludźmi, których tam poznała. To był dla niej sygnał alarmowy!

Przełom przyszedł w czasie pandemii, gdy spotkała się w Polsce ze znajomymi. Wspólne rozmowy na temat sztuki czy literatury sprawiły, że coś w niej "kliknęło". Dyskusja o Gombrowiczu uświadomiła jej, jak bardzo brakowało jej takich momentów. Nasza intelektualistka postanowiła więc czym prędzej wrócić do Polski.

Po prostu to chyba nie jest tędy droga, bo ja jestem tu szczęśliwsza. I że po co mi ten Oscar? W sensie jakby w ogóle o tym nie jest życie - mówiła we wspomnianym wcześniej podcaście.

Zobacz też: Odważna sesja Heleny Englert! Seksowna bielizna, pomięta pościel, futerko i szpilki

Zobacz naszą galerię: Rzuciła Amerykę bez żalu! Helena Englert uciekła z USA po kilku miesiącach

Helena Englert
22 zdjęcia
Sonda
Myślisz, że Helena Englert zrobi wielką karierę?
Jan Englert rozprawia się z hejtem: Trudno mnie dobić
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HELENA ENGLERT