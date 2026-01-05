25-letnia aktorka od kilku lat konsekwentnie wspina się po szczeblach kariery w polskim show-biznesie. Pojawia się na czerwonych dywanach, gra w filmach i teatrze, rozwija także muzyczne projekty. Helena Englert nie ukrywa, że interesują ją nie tylko role, ale też rozmowy, emocje i sens tego, co robi. Nic więc dziwnego, że gdy zdecydowała się na wyjazd do USA, wielu było przekonanych, że to początek międzynarodowej kariery. Rzeczywistość szybko jednak zweryfikowała te oczekiwania.

Rzuciła Amerykę bez żalu! Helena Englert uciekła z USA po kilku miesiącach

W jednym z ostatnich wywiadów aktorka wróciła wspomnieniami do pobytu za oceanem. Przyznała, że początkowo była podekscytowana nowym miejscem i możliwościami, jakie dawały Stany Zjednoczone. Z czasem jednak zaczęła odczuwać dotkliwą pustkę. Jak sama wyznała, przez wiele miesięcy nie odbyła ani jednej rozmowy, która naprawdę by ją zainspirowała.

Przez pół roku w Stanach nie odbyłam ani jednej wartościowej rozmowy - powiedziała w podcaście Natali Kusiak.

Zamiast pogłębionych dyskusji dominowały powierzchowne uprzejmości, krótkie wymiany zdań i komplementy bez głębszej treści. Englert uświadomiła sobie, że nie rozwija się intelektualnie, niewiele czyta, nie dowiaduje się niczego nowego, a także nie tęskni za ludźmi, których tam poznała. To był dla niej sygnał alarmowy!

Przełom przyszedł w czasie pandemii, gdy spotkała się w Polsce ze znajomymi. Wspólne rozmowy na temat sztuki czy literatury sprawiły, że coś w niej "kliknęło". Dyskusja o Gombrowiczu uświadomiła jej, jak bardzo brakowało jej takich momentów. Nasza intelektualistka postanowiła więc czym prędzej wrócić do Polski.

Po prostu to chyba nie jest tędy droga, bo ja jestem tu szczęśliwsza. I że po co mi ten Oscar? W sensie jakby w ogóle o tym nie jest życie - mówiła we wspomnianym wcześniej podcaście.

