Za nami największe święto piękna tej jesieni!

Przestrzeń eventowa zamieniła się w prawdziwy raj dla miłośników piękna. Liczne stoiska topowych marek kusiły bogactwem asortymentu, a atmosfera była wypełniona ekscytacją i ciekawością. Goście mogli z bliska przyjrzeć się najnowszym kolekcjom makijażowym, przetestować rewolucyjne formuły pielęgnacyjne oraz odkryć urzekające kompozycje zapachowe.

Jednym z kluczowych elementów wydarzenia były interaktywne warsztaty prowadzone przez ekspertów poszczególnych marek. Uczestnicy mieli niepowtarzalną szansę zdobyć cenne porady i triki dotyczące aplikacji kosmetyków, poznać sekrety idealnego makijażu oraz dowiedzieć się więcej o zaawansowanych rytuałach pielęgnacyjnych. Możliwość praktycznego przetestowania produktów pod okiem profesjonalistów była nieocenionym doświadczeniem dla wszystkich obecnych.

Nie zabrakło oczywiście stref dedykowanych testowaniu produktów. Każdy mógł na własnej skórze przekonać się o jakości i efektach działania najnowszych kosmetyków do makijażu, pielęgnacji twarzy i ciała oraz perfum. Od luksusowych tekstur pomadek po innowacyjne sera – wachlarz dostępnych produktów był imponujący i zaspokoił ciekawość nawet najbardziej wymagających entuzjastów beauty.

i Autor: Karolina Piątkowska/ Archiwum prywatne

Dla wielu łowców prezentów prawdziwą gratką okazała się bogata oferta zestawów upominkowych i kalendarzy adwentowych. Starannie skomponowane pakiety kosmetyków od ulubionych marek stanowiły idealną propozycję na zbliżające się święta i inne specjalne okazje. Różnorodność propozycji sprawiała, że każdy mógł znaleźć coś idealnego dla siebie lub swoich bliskich.

i Autor: Archiwum prywatne

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska prezentujące najnowsze propozycje kluczowych marek dostępnych w Sephora. Nowości od Sephora Collection zachwycały innowacyjnymi formułami i modną kolorystyką, idealnie wpisując się w aktualne trendy. Hitem tego sezonu mogą okazać się zestawy świąteczne pachnące pierniczkami. Benefit Cosmetics tradycyjnie już przyciągał uwagę swoimi kultowymi świątecznymi zestawami i zabawnym designem opakowań. W tym roku marka postawiła na magiczne nawiązania do Alicji w Krainie Czarów. Hitem też okazał się nowy podkład marki. To idealna propozycja dla skór suchych, które lubią matowe wykończenia w makijażu. Marka Nars kusiła kultowymi odcieniami róży do policzków, tym razem w wersji kremowej. Fani nowoczesnej pielęgnacji z niecierpliwością wyczekiwali nowości od Drunk Elephant, znanej z minimalistycznych składów i skutecznych rozwiązań. W tym roku największe "wow" zrobiły kultowe kremy marki w nowych - świątecznych opakowaniach. Uwaga - marka wprowadza refile, dzięki którym możesz cieszyć się pięknymi opakowaniami przez długi czas. Nie zabrakło również premier makijazowych od Rabanne, które uwodziły swoją intensywnością i oryginalnością, oraz słodkich nowości od Too Faced, które jak zawsze zachwycały swoim uroczym wyglądem i apetycznymi zapachami.

i Autor: Karolina Piątkowska/ Archiwum prywatne

i Autor: Archiwum prywatne