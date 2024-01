Zabawki dla zwierząt. Podaruj swojemu pupilowi coś wyjątkowego

Dla właścicieli psów nie ma lepszego widoku niż mruczący kot czy psiak machający ogonem ze szczęścia. Tak na pewno zostanie powitana w domu nowa zabawka! Gryzaki są doskonałym rozwiązaniem dla psów, które uwielbiają gryźć i żuć. Warto wybierać gryzaki wykonane z trwałych materiałów, które jednocześnie będą bezpieczne dla zdrowia zwierzęcia. Miski spowalniające natomiast pomagają kontrolować tempo jedzenia, co jest szczególnie istotne dla psów podatnych na przejadanie.

Zimą niektóre psy, zwłaszcza te bez podszerstka, potrzebują dodatkowej ochrony przed chłodem. W tej roli świetnie sprawdzą się ubranka czy kurtki, dzięki którym pies może cieszyć się ciepłem i jednocześnie prezentować się uroczo. Ogromny wybór strojów dla psów w różnych rozmiarach znajdziesz w TK Maxx, i to w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie! Jeśli jednak chcesz dodać trochę humoru do życia swojego pupila, wybierz śmieszne przebrania, takie jak karnawałowe kostiumy. W TK Maxx znajdziesz unikalne stroje dla psiego astronauty czy psa-pająka!

Zobacz także: Pielęgnacja skóry wrażliwej

Dobrze zrelaksowany pies to szczęśliwy pies. Dlatego wybierz wysokiej jakości legowisko, które zapewni maksymalny komfort Twojemu pupilowi. Pod jednym dachem TK Maxx znajdziesz szeroki wybór różnorodne modeli legowisk, dostosowanych do różnych potrzeb psów. Naszą uwagę zwróciło mięciutkie, różowe posłanie z dłuższym włosem czy seledynowe łózko dla psa w kształcie korony (jak to na pana domu przystało). Co wybrałby Twój psiak? W TK Maxx znajdzie się również coś dla fanów klasyki i prostoty, a to wszystko w atrakcyjnych cenach!

i Autor: materiały prasowe TK Maxx

i Autor: materiały prasowe TK Maxx

i Autor: materiały prasowe TK Maxx

i Autor: materiały prasowe TK Maxx