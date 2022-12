Zabiegi kosmetologiczne nie dla wrażliwej skóry? Obalamy popularny mit i podpowiadamy, które z nich warto wykonać

Modny prezentownik last minute. Co podarować bliskim?

Wrażliwość dotyka różnych rodzajów cery niezależnie od tego, czy jest ona sucha, tłusta czy mieszana. Taki podtyp objawia się ściągnięciem, podatnością na podrażnienia oraz gwałtowną reakcją na czynniki zewnętrzne jak m.in. pogoda, stres, a nawet pikantne potrawy. Przyczyną występujących symptomów jest zaburzona bariera ochronna naskórka, której zadaniem jest jego zabezpieczenie i zatrzymanie w nim wilgoci. We wzmocnieniu struktur i zwiększeniu odporności skóry najważniejsza jest odpowiednio dobrana pielęgnacja domowa, której skutecznym wsparciem będą profesjonalne zabiegi dostosowane do konkretnych potrzeb. Podpowiadamy, które z nich zapewnią wrażliwej skórze ukojenie i przywrócą jej naturalną ochronę.

Kwasy – recepta na nawilżenie i ochronę

Kwasy kojarzone są głównie z intensywnym złuszczaniem i podrażnieniem skóry, dlatego posiadaczki skóry wrażliwej mogą podchodzić do nich nieufnie. Nie ma się czego bać – odpowiednio dobrane przez specjalistę substancje i stężenia mogą zdziałać prawdziwe cuda! Wśród szerokiej gamy kwasów znajdują się takie, które łagodnie, ale skutecznie pielęgnują nadreaktywny naskórek. Doskonale sprawdzą się delikatne peelingi chemiczne, które działają powierzchownie i ograniczają nieprzyjemne skutki uboczne do zera. Zalicza się do nich m.in. kwas migdałowy, który pokochają cery skłonne do przesuszania – dzięki stymulacji produkcji kwasu hialuronowego, zapewnia on skórze odpowiednie nawilżenie. Dodatkowo, za sprawą antybakteryjnych właściwości, będzie on też pomocny w redukcji zmian trądzikowych, stanów zapalnych czy przebarwień.

– W przypadku peelingów chemicznych odpowiednich dla uwrażliwionej skóry sprawdzi się nie tylko kwas migdałowy, ale również kwas mlekowy. Jego sole wchodzą w skład NMF – naturalnego czynnika nawilżającego, mającego zadanie nawadniać naskórek i utrzymać w nim odpowiedni poziom wilgoci. W kontekście cery wrażliwej, najcenniejszą właściwością kwasu mlekowego jest wpływ na zwiększanie ilości ceramidów, które budują warstwę chroniącą przed działaniem czynników zewnętrznych. Bezpośrednio przyczynia się on także do poprawy nawodnienia i ochrony tkankowej oraz odżywienia. Regeneracja naskórka i uszczelnienie płaszcza lipidowego, pozwoli zminimalizować objawy nadwrażliwości i uniknąć ich pogłębienia – wyjaśnia Zofia Owczarek, kosmetolog i ekspert marki Venome, tworzącej specjalistyczne produkty z zakresu medycyny estetycznej.

Na zaczerwienienia i rumień – kuracje witaminowe

Wrażliwa skóra ma skłonność do podrażnień i zaczerwienienia, dlatego wykonywane zabiegi powinny mieć działanie łagodzące i rozjaśniające. Do tego typu kuracji wykorzystuje się preparaty z witaminami, tj. C czy B7. Witamina B7, znana pod nazwą biotyna, stymuluje produkcję kwasów tłuszczowych, które odgrywają kluczową rolę w odżywieniu skóry. Reguluje też pracę gruczołów łojowych, łagodząc i wyciszając stany zapalne często towarzyszące uwrażliwieniu. Witamina C sprzyja produkcji ceramidów w naskórku, które tworzą barierę chroniącą go przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych oraz utratą wody. Dodatkowo, pozytywnie wpływa na proces gojenia się drobnych ran czy uszkodzeń, z którymi często borykają się cery wrażliwe. Co więcej, działa nie tylko przeciwzapalnie, ale także wzmacnia naczynia krwionośne, w rezultacie obniżając ryzyko wystąpienia rumienia oraz zaczerwienienia.

Witaminę C warto wprowadzić do pielęgnacji skóry nie tylko w formie zabiegów medycyny estetycznej, ale również codziennego dbania o cerę w domowych warunkach. Najlepszym wyborem będzie serum do twarzy, które należy aplikować przed nałożeniem kremu. Kosmetyki tego typu mogą zawierać różne stężenie witaminy C – w tych najbardziej innowacyjnych wynosi ono nawet 20%, co sprawia że skuteczniej wnikają w głąb naskórka, nie powodując przy tym podrażnień. W przypadku takich produktów, dobrze jeśli na liście składników znajdzie się też antyoksydacyjny kwas ferulowy (ferulic acid), który wzmacnia jej działanie i skuteczność.

Kwas hialuronowy, czyli SOS dla podrażnionej skóry

Wrażliwej skórze często towarzyszy ogromny dyskomfort, szczególnie jeśli we znaki dają się uczucie ściągnięcia, przesuszenie i łuszczenie się odwodnionego naskórka. Nasilone objawy sprawiają, że dotykanie twarzy jest nieprzyjemne, a nakładanie makijażu tylko pogarsza sprawę. Na suchej skórze nie wygląda on atrakcyjnie, jest też mniej trwały. Zabiegi z kwasem hialuronowym, który dzięki zdolności wiązania wody w naskórku silnie nawilża, są kluczem do utrzymania cery w dobrej kondycji. Składnik ten działa na podrażnioną skórę jak łagodzący kompres, szybko przynosząc ulgę i ukojenie.

– Kwas hialuronowy może być bezpiecznie włączony do pielęgnacji wrażliwej i reaktywnej cery. Przywraca odpowiedni poziom wilgoci w naskórku i zapobiega nadmiernej utracie wody z jego powierzchni. W preparatach zabiegowych nieusieciowany kwas hialuronowy często występuje w połączeniu z witaminami i aminokwasami, które przyspieszają regenerację naskórka. Taki koktajl doskonale sprawdzi się przy zaczerwienieniach oraz naruszonej barierze hydrolipidowej, wzmacniając jej funkcje zabezpieczające przed czynnikami zewnętrznymi – mówi Zofia Owczarek, ekspert marki Venome.

Wrażliwa cera, gwałtownie reagująca na wiele bodźców, wymaga szczególnej troski. Zmagając się z jej nadaktywnością oraz skłonnością do podrażnień, nie trzeba jednak rezygnować z profesjonalnych zabiegów, które w połączeniu z delikatną pielęgnacją domową przyniosą ukojenie i długotrwałą ulgę.