Zadbaj o kondycję swoich włosów. Dlaczego warto stosować peeling trychologiczny?

Zdrowy skalp jest podstawą dla gęstych, długich i zdrowych włosów. Problemy, takie jak łupież czy nadmierne przetłuszczanie, niekiedy da się rozwiązać odpowiednią pielęgnacją skóry głowy. Oprócz dobrze oczyszczającego szamponu, istotne jest także stosowanie peelingu, który oczyści mieszki włosowe, złuszczy martwy naskórek ze skóry głowy i pobudzi ją do regeneracji. Dzięki temu zabiegowi składniki aktywne, zawarte w szamponach czy wcierkach, będą się lepiej wchłaniać.

Barwa Naturalna Peeling trychologiczny Octowy to nowy produkt w portfolio marki do specjalistycznej pielęgnacji skóry głowy. Opiera się na składnikach od pokoleń stosowanych w domowych rytuałach pielęgnacyjnych, został też wzbogacony o najnowszej generacji substancje, których działanie jest potwierdzone naukowo. Posiada kompleksowe, nabłyszczające i odżywcze działanie zarówno na włosy, jak i na skórę głowy. Specjalnie dobrane składniki produktów z serii działają oczyszczająco, nawilżająco i regenerująco na skórę głowy i włosy, dzięki czemu dostają one optymalną dawkę składników odżywczych, a w rezultacie rosną długie, zdrowe i lśniące.

W składzie:

Kwas mlekowy

Kwas salicylowy

Kwasy owocowe AHA (glikolowy, cytrynowy, jabłkowy, winowy)

Arginina

Papaina

Soki owocowe z borówki czarnej, trzciny cukrowej, pomarańczy, cytryny, klonu cukrowego

Mocznik

Alantoina

Niacynamid

Barwa Naturalna Peeling trychologiczny Octowy kompleksowo dba o skórę głowy poprzez jej dokładne oczyszczenie z sebum i innych zanieczyszczeń, złuszczanie martwego naskórka oraz udrożnienie mieszków włosowych. Kompleks kwasów, mocznik i papaina delikatnie, ale skutecznie złuszczą martwy naskórek oraz usuną inne zanieczyszczenia. Zawartość argininy pobudza krążenie krwi w skórze głowy, dzięki czemu mieszki włosowe są lepiej dotlenione, a w rezultacie włosy zostają pobudzone do wzrostu. Peeling trychologiczny doskonale przygotowuje skórę głowy do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Sprawia, że włosy nabierają objętości i dłużej pozostają świeże. Poręczne opakowanie z aplikatorem ułatwia precyzyjne dozowanie produktu.

i Autor: Materiały prasowe Barwa Cosmetics