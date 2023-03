Zadbaj o siebie od środka

Zacznijmy od skóry i krótkiej przypominajki o jej fizjologicznej budowie. Skóra składa się z trzech warstw. Zewnętrzna warstwa, która odpowiada za tworzenie nowych komórek, a także działa jako bariera ochronna - to naskórek. Potem jest skóra właściwa, do jej zadań należy między innymi wytwarzanie potu, włosów czy produkcja sebum. To w niej znajduje się też wiele zakończeń nerwowych. Ostatnią warstwą jest tkanka podskórna, która łączy skórę właściwą z mięśniami i kośćmi, a także pomaga kontrolować temperaturę ciała. W każdej z tych struktur kolagen odgrywa ważną rolę.

Po co ci kolagen?

Z wiekiem ilość kolagenu w naszym ciele (w tym w skórze) zmniejsza się drastycznie. Do tego ten, wciąż produkowany degraduje się i ulega rozrzedzeniu przez co jego dobroczynne moce wyraźnie słabną. Wpływa to na pogorszenie jakości fibroblastów w skórze, swoją elastyczność i jędrność traci tkanka łączna a naczynia krwionośne wolnej transportują krew, a to prowadzi do odkładania się włókien kolagenowych w tkance tłuszczowej (czytaj: wiotkość i cellulit). To wszystko skutkuje pogorszeniem jakości i wyglądu skóry. Dostarczanie kolagenu z zewnątrz stymuluje produkcję nowych włókien kolagenowych i porządkuje te już istniejące. Suplementacja kolagenem świetnie wpływa też na włosy. Dostarcza bowiem aminokwasy odpowiedzialne za odżywienie mieszków włosowych dzięki czemu włosy wyglądają lepiej i rosną szybciej. I tak! Paznokcie też czerpią siły z kolagenu!

Kolagenowy dobrostan

Nie tylko zewnętrzne piękno korzysta z kolagenu. Kości to tkanki składające się niemal w 90% z tej substancji! Odpowiada on za produkcję mazi stawowej, wpływa na jakość chrząstek i uwaga: może złagodzić bóle reumatyczne i przyśpieszyć regenerację zmienionych chorobowo tkanek. W kontekście odporności organizmu także ma ogromne znaczenie, ponieważ hamuje rozprzestrzenianie się bakterii chorobotwórczych i toksyn. Kolagen jest ważny także zdrowia jelit, bo zawiera aminokwasy, które pomagają uszczelnić i odbudować wyściółkę jelit.

Jedz, suplementuj i kochaj

Bądźmy szczere, dostarczanie codziennie kolagenu wraz z jedzeniem, które spożywamy – to trudna ścieżka. O wiele łatwiej jest korzystać z suplementów oferujących dobrze przyswajalny, sprawdzony kolagen. Kolagenowa formuła piękna REMÉ to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL®. Suplementacja jest uzupełniona witaminami: A, z grupy B (ryboflawina, niacyna, biotyna), C oraz cynkiem, jodem, miedzią, selenem, manganem i biotyną. Preparat nie zawiera laktozy, jest bezglutenowy oraz bez dodatku cukrów (zawiera naturalnie występujące cukry). REMÉ to wygodna do stosowania forma proszku w trzech smakach do wyboru. Dzięki tej formie możesz przyjąć odpowiednią porcję kolagenu za jednym razem (na przykład w porannej kawie czy smoothie), bez konieczności łykania wielu kapsułek. Peptydy kolagenowe w formie proszku cechuje również wysoka przyswajalność.

i Autor: Materiały prasowe REMÉ