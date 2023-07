Zakazane sukienki dla niskich kobiet. W tych zestawieniach nogi wyglądają niekorzystnie, a sylwetka skraca się jeszcze bardziej. Pod żadnym pozorem nie noś tych sukienek

Niedopuszczalny kolor szminki dla kobiet po 50-tce. Skóra wokół ust wygląda co najmniej 10 lat starzej, zmarszczki stają się podkreślone, a twarz przypomina zombie

Ten kosmetyk przynosi ulgę w czasie upałów. Warto go mieć w wakacyjnej kosmetyczce

To zakazane spodnie dla kobiet po 50-tce. Skracają i pogrubiają nogi. Niedawno każda Polka miała je w swojej szafie. Modowy koszmarek sprzed lat powraca

To najgorsza sukienka dla kobiet o niskim wzroście. Skraca sylwetkę i dodaje kilogramów

Sukienka to zawsze dobry, modowy wybór. Jest kobieca, a przy tym nie trzeba się natrudzić, by "zrobić" z nią całą stylizację. Sukienki świetnie sprawdzają się latem. Gdy na zewnątrz żar leje się z nieba, to przewiewna sukienka jest niczym ratunek. Nie wszystkie modele pasują jednak na każdy typ sylwetki. Warto wiedzieć, jakie fasony i kroje będą najlepiej wyglądały na naszej figurze. Kobiety o niskim wzroście powinny przestrzegać kilka zasad wybierając sukienkę. Niektóre modele mogą okazać się nietrafione. Jakie sukienki nie pasują niskim paniom?

Lepiej unikać sukienek, które dzielą sylwetką na pół, na przykład góra w innym kolorze niż dół. Optycznie skracają one sylwetkę.

Złym rozwiązaniem są także sukienki o długości tuż za kolano. Takie modele bezlitośnie skracają łydki i sprawiają, że dół figury wydaje się większy i cięższy.

Poprzeczne, duże wzory oraz falbany mogą przytłaczać i sprawiać, że sylwetka traci swoje proporcje.

Zobacz również: To zakazane spodnie dla kobiet po 50-tce. Skracają i pogrubiają nogi. Niedawno każda Polka miała je w swojej szafie. Modowy koszmarek sprzed lat powraca

Jakie sukienki pasują kobietom o niskim wzroście?

Panie, którym natura poskąpiła centymetrów powinny wybierać sukienki w kształcie litery "A", rozkloszowane lub lekko trapezowe. Dobrze sprawdzą się także sukienki mini lub maxi. Niskie panie rewelacyjnie wyglądają także w sukienkach z cienkimi ramiączkami lub całkowicie bez ramiączek.

Sonda Sukienki czy spodnie? Tylko sukienki Tylko spodnie To zależy od okazji i mojego humoru