To zakazane spodnie dla kobiet po 50-tce. Skracają i pogrubiają nogi. Niedawno każda Polka miała je w swojej szafie. Modowy koszmarek sprzed lat powraca

Niedopuszczalny kolor szminki dla kobiet po 50-tce. Skóra wokół usta wygląda co najmniej 10 lat starzej, zmarszczki stają się podkreślone, a twarz przypomina zombie

Ten kosmetyk przynosi ulgę w czasie upałów. Warto go mieć w wakacyjnej kosmetyczce

To najgorsze spodnie dla kobiet po 50-tce. Kiedyś każda Polka miała je w szafie

Moda się zmienia, potem powraca i coś co jeszcze niedawno było największym trendem, staje się kiczem i przeżytkiem. Ta jest w przypadku popularnych w latach 90. spodni damskich. Kiedyś każda kobieta w każdym wieku pragnęła mieć je w swojej szafie i chętnie zakładała je na przeróżne okazje. Rybaczki - spodnie damskie, bez których nie wyobrażałyśmy sobie letnich stylizacji, zniknęły z magazynów modowych, żeby teraz powrócić w wielkim stylu. Niestety prawda jest taka, że rybaczki to najgorsze spodnie dla kobiet po 50-tce, które cenią sobie elegancki wygląd. Przede wszystkim nie pasują do każdego typu sylwetki i mogą skutecznie podkreślać jej mankamenty. Z racji, że z wiekiem figura kobieca nabiera nieco innych kształtów, brzuch staje się odstający, a tkanka tłuszczowa odkłada się w biodrach, rybaczki mogą zniekształcić sylwetkę.

Spodnie rybaczki. Kto nie powinien ich nosić?

Spodnie rybaczki są często traktowane jako alternatywa dla szortów. Jednak zanim zdecydujemy się na ich zakup warto dowiedzieć się, komu taki fason kompletnie nie pasuje. Z pewnością nie są dobrym wyborem w przypadku niskich kobiet, gdyż optycznie tylko skraca nogi i przez to całą sylwetkę. Może też sprawić, że nogi będą wydawać się znacznie masywniejsze niż w rzeczywistości. Kobiety, które narzekają na masywne łydki stanowczo powinny unikać spodni typu rybaczki, gdyż ten fason tylko zwróci uwagę na ten mankament sylwetki.

Sonda Nosisz rybaczki? Tak, dobrze się w nich czuję Nie, raczej nie mój styl