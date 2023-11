Zakazany kolor szminki dla wszystkich kobiet. Praktycznie nikt nie wygląda w nim dobrze. Te kolory szminek sprawią, że skóra wokół ust jest pomarszczona

Zakazany kolor szminki. Ten odcień masakruje makijaż

Kolor szminki to bardzo indywidualna sprawa. Różne odcienie pasują różnym typom urody. Najważniejsze, to byś czuła się dobrze w noszonym makijażu i wybierała to, co najlepiej do Ciebie pasuje. Obecnie w asortymencie drogeryjnym znaleźć można szminki i pomadki praktycznie w każdym możliwym odcieniu. Miłośnicy mocnych wrażeń znajdą nawet czarne, granatowe oraz zielone szminki. Są one jednak najczęściej wybierane przez świadome osoby, które oczekują konkretnego efektu w makijażu i to nie te kolory są najgorsze. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, że kolor szminki ma wpływ na optyczne postrzeganie skóry wokół ust oraz zębów. Bardzo ciepłe, cieliste oraz wpadające w pomarańczowe tony szminki będą uwidaczniały żółte plamy na zębach. Jeżeli nie masz perfekcyjnie białych zębów w to te kolory nie będą dla Ciebie.

Najgorszy kolor szminki. Z miejsca dodaje 10 lat

Jednym z najtrudniejszych kolorów szminki są odcienie filetu. Pasuje one jedynie posiadaczką bardzo jasnej i chłodnej karnacji. W innym przypadku ten kolor szminki na ustach będzie prezentował się tragicznie. Podkreśli on wszystkie zmarszczki wokół ust i sprawi, że skóra będzie wyglądała na bardziej przesuszoną niż jest w rzeczywistości. Chłodne odcienie pomadek z niebieskimi tonami mogą również zapewnić nam efekt sinych ust. Zamiast spektakularnego makijażu skończymy niczym zombie.

