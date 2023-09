Zakazany kształt paznokci dla kobiet po 40-tce. Ten manicure nigdy nie wygląda dobrze. Zaprzeczenie elegancki. Manicure, który postarza

Zakazany manicure dla kobiet po 40-tce. Tak spiłowane paznokcie nigdy nie wyglądają dobrze

W ostatnim czasie furorę robi styl old money. To uniwersalna klasyka, która zawsze wygląda dobrze. Trend ten szczególnie polubią kobiety dojrzałe, które w klasycznych zestawieniach wyglądają obłędnie. Elegancki manicure w stylu old money to przede wszystkim paznokcie o naturalnych kształtach, na przykład migdałki, czy lekko spiłowane na kwadrat. W takim manicure dobrze wyglądają pastelowe lakiery do paznokci. Stylowo prezentuje się również klasyczna czerwień. Nie każdy manicure będzie prezentował się tak samo elegancko i pasował kobietom dojrzałym.

Najgorszy trend manicure na jesień 2023. Nie, nie i jeszcze raz nie

Zaprzeczeniem eleganckiego manicure jest trend stiletto nails. Wziął on swoją nazwę od kształtu przypominającego obcas butów i polega na maksymalnym spiłowaniu płytki paznokcia, tak by powstał jak największy szpic. Jest to mocno wyróżniający się manicure, a także dość mocno utrudniający normalnie funkcjonowanie, a nawet niebezpieczny. Tak długie paznokcie są nie tylko niewygodne, ale również dużo trudniej utrzymać ich higienę. Kobiety po 40-tce powinny raczej unikać tego rodzaju kształtu paznokci. No dojrzałych dłoniach może on raczej kojarzyć się z paznokciami czarownicy i podkreślać zmarszczki i niedoskonałości skóry.

Sprawdź naszą galerię i przekonaj się, jakie paznokcie będą modne i stylowe.

