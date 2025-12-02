Zakryje nie tylko cienie pod oczami. Oto moje top 3 ulubione korektory pod oczy, które nie zawodzą

Wybór odpowiedniego korektora na zimę to klucz do świeżego i promiennego wyglądu. Warto postawić na formuły nawilżające, które nie tylko zakryją cienie, ale także zadbają o delikatną skórę pod oczami, zapobiegając jej wysuszeniu i podkreślaniu drobnych zmarszczek. Szukaj składników takich jak kwas hialuronowy, witamina E czy olejki roślinne, które zapewnią dodatkowe odżywienie i ochronę.

Kolor korektora to kolejny ważny aspekt. W zimie, kiedy nasza skóra często staje się jaśniejsza, warto wybrać odcień o ton jaśniejszy niż podkład, aby rozświetlić okolicę oczu. Jeśli borykasz się z silnymi cieniami, szczególnie wpadającymi w fioletowe lub niebieskie tony, korektor o brzoskwiniowym lub pomarańczowym pigmencie może zdziałać cuda, neutralizując niepożądane zabarwienie.

Technika aplikacji ma równie duże znaczenie. Zamiast rozcierać produkt, delikatnie wklepuj go opuszkami palców lub małym pędzelkiem, zaczynając od wewnętrznego kącika oka i kierując się ku zewnętrznemu. Pamiętaj, aby nakładać cienką warstwę i stopniowo budować krycie, aby uniknąć efektu maski i gromadzenia się produktu w załamaniach skóry.

Korektor pod oczy to nie tylko kamuflaż. To także narzędzie do modelowania i rozświetlania twarzy. Delikatne nałożenie go na grzbiet nosa, łuk kupidyna czy brodę może optycznie wysmuklić rysy i dodać cerze blasku. W zimowym makijażu, gdzie często dominują matowe wykończenia, rozświetlona okolica oczu wprowadza pożądany element świeżości i młodzieńczego wyglądu.

Podsumowując, kryjący korektor pod oczy to niezbędny element zimowej kosmetyczki. Wybierając odpowiedni produkt i stosując właściwą technikę aplikacji, możemy skutecznie zniwelować oznaki zmęczenia, rozświetlić spojrzenie i cieszyć się promiennym wyglądem, nawet w najbardziej mroźne dni. To mały krok, który może zdziałać cuda dla Twojego zimowego makijażu.

CHARLOTTE TILBURY Beautiful Skin Radiant Concealer — korektor rozświetlający

Ten kremowy, miękki korektor o średnim kryciu widocznie ukrywa, rozjaśnia, wygładza i podkreśla oczy i twarz. Produkt jest wzbogacony nawilżającym kwasem hialuronowym, niacynamidem, witaminą C i kolagenem, aby udoskonalać wygląd skóry przy każdym zastosowaniu.

i Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe

Armani Luminous Silk Concealer

Chcesz, aby Twój makijaż, a nawet ledwo umalowana twarz, były wolne od choćby jednego mankamentu urody? Bez względu na to, co Ci się nie podoba na Twojej skórze, korektor Armani Luminous Silk Concealer niezawodnie to zakryje. Wysoce napigmentowana formuła poradzi sobie z cieniami pod oczami, pryszczami, przebarwieniami i wszelkiego rodzaju zaczerwienieniami, a nawet piegami, jeśli będziesz chciała je ukryć. Krótko mówiąc pomoże Ci ukryć wszelkie niedoskonałości skóry tak doskonale, że tylko Ty będziesz o nich wiedzieć. Polegaj na korektorze, który nada Twojej twarzy nieskazitelny, jednolity wygląd.

i Autor: Armani/ Materiały prasowe

NARS Radiant Creamy Concealer

Korektor który zyskał miano ikony i do dziś jest numerem jeden w Stanach Zjednoczonych. W czym tkwi jego magia? Jego budowane krycie oraz lekkość wykończenia, pozwalają na pełne wygładzenie okolicy pod okiem bez efektu ciężkości. Dzięki ekstraktowi z pestek winogron skóra jest optycznie rozświetlona i zadbana. Jego formuła idealnie sprawdza się do każdego rodzaju cery, dzięki plastycznej konsystencji, pozwalającej na budowanie krycia. Dzięki dużej gamie kolorystycznej możesz bez problemu znaleźć swój idealny odcień. Spróbuj, a przekonasz się, czemu pokochały go miliony.