Zalando prezentuje limitowaną kolekcję kapsułową Dickies x Goldies Smashburger

Ta modowo-kulinarna współpraca wpisuje się w nowy trend, w którym wyrażanie siebie coraz częściej łączy się z tym, co jemy i pijemy – to kulturowa zmiana, która zbliża do siebie światy mody i jedzenia. Nieoczywiste duety, takie jak Dickies x Goldies Smashburger, inspirują i namawiają do bycia kreatywnym – to miks streetwearu, smaku i roboczego stylu, który pozwala klientom Zalando wyrazić swoją tożsamość w zabawny ii niebanalny sposób.

Z okazji premiery limitowanej kolekcji, Zalando zorganizowało wydarzenie "Dickies x Zalando Nightshift", które odbyło się 13 czerwca w kultowej berlińskiej lokalizacji. Impreza połączyła międzynarodowe inspiracje z lokalnym stylem. Goście mieli okazję jako pierwsi zobaczyć nową kolekcję, zaprezentowaną w formie artystycznej instalacji. Całość uzupełniały sety DJ-skie, wyjątkowe burgery oraz występy lokalnych artystów.

Daniela Klaeser, Team Lead for Streetwear Buying w Zalando tak mówi o kolekcji Dickies x Goldies Smashburger: „To modowo-kulinarne połączenie doskonale ilustruje, jak streetwear może łączyć luz, zabawę i oryginalność. To wszystko jest bardzo naturalne dla tej kultury.”

I dodaje:

„W Zalando chcemy dawać przestrzeń tym, którzy realnie wpływają na dzisiejszą kulturę – jak legendarna marka odzieży roboczej Dickies czy Goldies Smashburger, kultowa burgerownia z Berlina. Ta współpraca oraz nasze wydarzenie Zalando x Dickies Nightshift – miks muzyki, jedzenia, mody i sztuki – to hołd dla berlińskiej energii i kreatywności. Liczymy, że zainspiruje to naszą streetwearową społeczność do jeszcze większej otwartości i integracji.”

Kolekcja Dickies x Goldies Smashburger to pięć uniseksowych elementów, idealnych zarówno do kuchni, jak i na miasto: kurtka Eisenhower, koszula robocza, spodnie 874, T-shirt z burgerowym nadrukiem na plecach i fartuch. Całość dostępna jest we wszystkich krajach na www.zalando.pl.

i Autor: materiały prasowe Zalando

