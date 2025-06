Zalando prezentuje raport 2025 Beauty in Brief analizujący najgorętsze trendy kosmetyczne na lato i kolejne sezony

Prognozowane mikrotrendy, które w tym roku mają inspirować konsumentów, są silnie związane z szerszymi zmianami kulturowymi – w szczególności z rosnącą potrzebą spokoju i życiowej równowagi. Raport pokazuje, jak zmęczenie cyfrowym światem oraz narastający stres wpływają na to, jak postrzegamy i definiujemy dziś rolę produktów kosmetycznych.

Osoby poszukujące wytchnienia od nadmiaru bodźców coraz częściej sięgają po produkty beauty wspierające równowagę układu nerwowego. Z kolei ci, których letnie kalendarze są wypełnione po brzegi, stawiają na pielęgnację dla zapracowanych, czyli uproszczone, szybkie rytuały pielęgnacyjne, pozwalające zaoszczędzić czas bez rezygnacji z efektów.

Makijaż również staje się coraz bardziej funkcjonalny, a wielu konsumentów poszukuje trwałych formuł, odpornych na codzienne wyzwania (Life-Proof Formulas). Wraz z rosnącą otwartością kobiet na temat zmian, jakie niesie menopauza – zwłaszcza latem – coraz więcej z nich sięga po produkty dostosowane do potrzeb tego okresu, w tym takie, które sprawdzą się również podczas nagłych uderzeń gorąca.

Nostalgiczne trendy wciąż przeżywają renesans w kulturze, a rosnącą popularnością cieszą się produkty kosmetyczne w stylu retro. Przykładem może być coraz większe zainteresowanie makijażem w stylu minimalizmu lat 90., który zapewnia poczucie ukojenia i kontroli. Panuje również boom na wieczorne rytuały biohackingu, a wiele osób układa rytuały „snu dla urody” optymalizujące naturalną regenerację w nocy.

Od produktów łagodzących stres, przez pielęgnację skóry opartą na biohackingu, po niewymagające wysiłku rytułały pielęgnacyjne – branża beauty coraz silniej i na nowe sposoby łączy się z wellness. W 2025 roku piękno to już nie tylko wygląd, ale przede wszystkim dążenie do wewnętrznej równowagi.

Virginie Duigou, Head of Beauty Buying w Zalando, mówi: „Wygląda na to, że rok 2025 będzie bardzo ekscytujący dla branży beauty. Na rynek trafia coraz więcej nowych produktów i innowacyjnych składników, które odpowiadają na znacznie szersze potrzeby konsumentów. Poprzez połączenie inspiracji, rozrywki i sprzedaży chcemy zmieniać relacje klientów ze światem beauty. Kluczowe znaczenie ma dla nas zrozumienie najważniejszych przemian społeczno-kulturowych – i właśnie temu służy nasz raport Beauty in Brief, który przedstawia najważniejsze wschodzące trendy wpływające na decyzje zakupowe i pokazuje, w jakim kierunku zmierza rynek, by budować spokojniejszą i bardziej pewną siebie codzienność”.

Raport Zalando „2025 Beauty in Brief” analizuje najważniejsze dane, które leżą u podstaw pojawiających się trendów, łącząc je z wykorzystaniem funkcji Zalando Trend Spotter – wyjątkowego narzędzia gromadzącego informacje pochodzące od ponad 52 milionów klientów z całej Europy. Te spostrzeżenia, w połączeniu ze szczegółową analizą trendów społecznych i badaniami kulturowymi przeprowadzonymi przez ekspertów Zalando, stanowią podstawę raportu.

Produkty kosmetyczne na Zalando

Wprowadzona w 2018 roku oferta produktów kosmetycznych Zalando obejmuje szeroki zakres cenowy, łącząc popularne, modne marki, takie jak Sol de Janeiro, The Ordinary i Beauty of Joseon, z opcjami luksusowymi i premium, takimi jak Armani, Sunday Riley i Dyson. W ramach strategii Grupy ogłoszonej w zeszłym roku Zalando dąży do dalszego rozwoju w obszarze lifestyle, by stać się zintegrowaną, paneuropejską platformą oferującą wysokiej jakości asortyment, wygodę, spersonalizowane doświadczenia i intuicyjną nawigację wśród produktów modowych, kosmetyków i gadżetów w jednym miejscu.

i Autor: materiały prasowe Zalando