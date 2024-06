Zalando rozpoczyna kampanię „najlepsze jeszcze przed tobą”, motywując do nowych wyzwań w sporcie

SEPHORA tworzy „Bezpieczne Przestrzenie” i pod skrzydłami KPH dołącza do dwóch Parad Równości

W miarę jak w Europie narasta ekscytacja przed nadchodzącymi Igrzyskami Olimpijskimi i Mistrzostwami Europy w piłce nożnej, Zalando zaprasza konsumentów do włączenia się w ten kulturowy moment i zaangażowania się w sport w sposób, który odzwierciedla ich osobowość. Widzowie kampanii dołączają do najlepszych sportowców, nie wtedy gdy na co dzień osiągają najlepsze wyniki, ale w momencie, gdy stają przed nieoczekiwanymi wyzwaniami w piłce nożnej, fitnessie i bieganiu.

Kampania zaprasza entuzjastów sportu, by wspólnie z Robertem, Lewandowskim, jednym z najbardziej utytułowanych piłkarzy swojego pokolenia; Alexą Putellas, kapitan żeńskiej drużyny FC Barcelona Femení i reprezentacji Hiszpanii w piłce nożnej; przedsiębiorczynią modową i fitness Carą Daur; gwiazdą e-sportu Ebru Önal oraz nominowanym do Grammy artystą Pusha T odnajdywać pewność siebie poprzez wspólne wykorzystywanie różnorodnych zdolności.

Sara Spännar, VP Marketing w Zalando, komentuje: „Najbliższe lato pełne wydarzeń sportowych, chcemy wykorzystać do nawiązania kontaktu z naszymi klientami. Pokazujemy, jak dostęp do najlepszych marek i odpowiedniego asortymentu sportowego oferowanego przez Zalando, umożliwia każdemu osiągnięcie swojego osobistego maksimum. Zaangażowanie do kampanii takich talentów jak m.in. Robert Lewandowski, Alexia Putellas, Caro Daur, Pusha T, napawa nas dumą.”

Robert Lewandowski, napastnik FC Barcelony mówi: „Praca z Zalando przy kampanii „Najlepsze jeszcze przed tobą” była wspaniałym doświadczeniem. Świetnie współgra ona z moim przekonaniem, że sport to nie tylko rywalizacja, ale ciągłe doskonalenie się i osiąganie nowych szczytów bez obawy przed porażką. W piłce nożnej, jak i w życiu, chodzi o ciągły postęp i codzienne doskonalenie się. Ta kampania przypomina nam, że nasze najlepsze chwile są jeszcze przed nami, zachęcając wszystkich do akceptacji wzlotów i upadków na swojej drodze.”

Zalando wprowadza adaptacyjną kolekcję sportową pod marką własną

Zalando zdaje sobie sprawę z tego, jak dużym wyzwaniem jest znalezienie modnej, funkcjonalnej i przystępnej cenowo odzieży dla osób z niepełnosprawnościami. Dlatego też kontynuuje swoje starania na rzecz budowy inkluzywnego i zróżnicowanego asortymentu i wprowadza swoją pierwszą adaptacyjną kolekcję sportową w ramach marek własnych Pier One Sports i Even&Odd active. Kolekcja, której premierę zaplanowano na czerwiec, składa się z 14 elementów. Została starannie zaprojektowana, aby oferować stylową, funkcjonalną i komfortową odzież, która odpowiada na unikalne potrzeby i indywidualność entuzjastów sportu z niepełnosprawnościami fizycznymi.

Zalando nawiązało współpracę z Ottobock, globalnym liderem w dziedzinie technologii medycznej i protez, aby wymieniać się spostrzeżeniami i opiniami od współpracujących z nimi sportowców, w celu tworzenia projektów i odzieży, które najbardziej odpowiadają na ich potrzeby. Przykładem tego typu odzieży sportowej dla osób z niepełnosprawnościami są legginsy, w których jedna nogawka jest skrócona i zakończona elastyczną opaską, co utrzymuje ubranie na miejscu i poprawia komfort osób po amputacji powyżej kolana. Zalando zaprosiło sportsmenkę po amputacji, Fionę Pinar Batalla, do wystąpienia w kampanii, w której dumnie prezentuje przełomową kolekcję sportową dla osób z niepełnosprawnościami.

Kampania „Najlepsze jeszcze przed tobą” wystartowała 1 czerwca i będzie trwała 12 tygodni na wszystkich rynkach, na których obecne jest Zalando, w licznych formatach: OOH, DOOH, Social Paid, Onsite, App, Newslettery i własne kanały społecznościowe.

Autor: materiał prasowy Zalando

