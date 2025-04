Nowa kolekcja ikonicznej marki!

„Przez ponad 55 lat Gap było płótnem dla kreatywności, umożliwiając twórcom reinterpretację klasyków marki jako osobistego wyrazy stylu. Teraz, dzięki GapStudio, wynosimy to dziedzictwo na nowy poziom, GapStudio tworzy zarówno codzienne, dostępne dla każdego kolekcje, jak i ekskluzywne, unikatowe projekty, które celebrują indywidualizm i umacniają pozycję Gap w kulturze” – powiedział Mark Breitbard, prezes i dyrektor generalny marki Gap.

Kolekcja 01 GapStudio została sfotografowana i wyreżyserowana przez słynnego fotografa mody Mario Sorrentiego, z udziałem supermodelek Alex Consani, Imaan Hammam i Anok Yai. Za stylizacje odpowiadał Alastaira McKimma.

„GapStudio to miejsce, gdzie rzemiosło, kreatywność i kultura łączą się w jedno. W nowojorskiej siedzibie Gap stworzyliśmy studio, w którym projektowałem kreacje na czerwony dywan i gdzie będziemy kontynuować współpracę z wizjonerskimi talentami w przyszłości. Kolekcja 01 GapStudio odzwierciedla tę wizję – łączy krawiectwo z innowacyjnymi technikami obróbki denimu, które rzeźbią i nadają mu nową formę. To dopiero początek” – powiedział Zac Posen, wiceprezes wykonawczy i dyrektor kreatywny Gap Inc.

Kolekcja obejmuje podstawowe elementy garderoby w charakterystycznym stylu Posena, z naciskiem na drapowanie, precyzyjne krawiectwo i konstrukcję – podnosząc jakość charakterystycznych tkanin Gap:

Trencz z denimu, marynarka z denimu i dopasowane elementy, w tym denimowe spodnie żeglarskie i denimowe spódnico-szorty – prezentują nowe proporcje i wykończenia.

Koszulowa sukienka maxi z popeliny, która wyprzedała się podczas limitowanej edycji w zeszłym roku, powraca w dwóch nowych wersjach kolorystycznych.

Klasyczne kolory Gap, jak granat i khaki, zostały zinterpretowane na nowo obok charakterystycznego odcienia „pop-orange”, oddając hołd korzeniom marki w San Francisco.