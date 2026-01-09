Niesamowity prezent Cristiano Ronaldo dla ukochanej. Wydał „zaledwie” 10 milionów euro

Cristiano Ronaldo z prezentem za 10 milionów euro dla Georginy

Gdy jest się pierwszym piłkarzem-miliarderem w historii, prezenty wchodzą na zupełnie inny poziom. Cristiano Ronaldo zaskoczył swoją narzeczoną, Georginę Rodriguez, inwestycją w jeden z najbardziej niedostępnych i luksusowych zakątków świata. Para stała się właścicielami posiadłości na Morzu Czerwonym, a to zaledwie wstęp do ich wspólnych planów na rok 2026.

Jak donosi portal Revista Semana, 40-letni gwiazdor Al-Nassr nabył dwie luksusowe wille o łącznej wartości około 10 milionów euro. Nieruchomości znajdują się na Nujumie – niezwykle ekskluzywnej, prywatnej wyspie na Morzu Czerwonym. To miejsce stworzone dla elity elit.

Znajduje się tam zaledwie 19 prywatnych rezydencji, co gwarantuje absolutną prywatność. Na wyspę nie prowadzi żaden most – można się tam dostać wyłącznie drogą morską lub powietrzną. Choć mówi się o wspólnym zakupie, media utrzymują, że był to dedykowany prezent świąteczny CR7 dla matki jego dzieci.

Ronaldo ma posiadłości w całej Europie

Nowy nabytek na Bliskim Wschodzie to kolejna perła w imponującym portfolio pary. Na początku 2026 roku Georgina i Cristiano mogą pochwalić się kolekcją domów w najbardziej pożądanych lokalizacjach świata. Lista obejmuje m.in. apartament w Lizbonie wart 8 milionów dolarów, posiadłości w Madrycie, Turynie i na rodzimej Maderze.

Największe wrażenie robi jednak ich rezydencja w portugalskim Cascais, wyceniana na ponad 40 milionów dolarów. To tam piłkarz i jego rodzina planują osiąść na stałe po zakończeniu jego sportowej kariery. Stać ich na to bez wątpienia – majątek Ronaldo w październiku 2025 roku Bloomberg oszacował na ponad 1,4 miliarda dolarów, na co składają się rekordowe kontrakty w Arabii Saudyjskiej oraz dożywotnia umowa z Nike.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wezmą ślub po mundialu

Rok 2026 zapowiada się dla pary przełomowo nie tylko ze względów inwestycyjnych. Ronaldo i Rodriguez, którzy zaręczyli się w sierpniu 2025 roku, finalizują plany ceremonii ślubnej.

Według doniesień medialnych i sugestii samego piłkarza, "tak" powiedzą sobie zaraz po zakończeniu tegorocznych Mistrzostw Świata. Uroczystość ma odbyć się na Maderze, w rodzinnych stronach legendy futbolu. Będzie to symboliczne zwieńczenie ich wieloletniego związku. Para wspólnie wychowuje pięcioro dzieci Ronaldo, tworząc zgraną, patchworkową rodzinę, w której Georgina odgrywa kluczową rolę.

Teraz, zanim nadejdzie gorączka mundialowa i ślubna, narzeczeni będą mogli ładować baterie w swojej nowej oazie spokoju na Morzu Czerwonym.