Zalando wspiera modę i przyznaje wyjątkowe nagrody

Nigeryjska marka IAMISIGO, wybrana w styczniu za swój wyjątkowy język twórczości oraz zaangażowanie w etyczne pozyskiwanie surowców i wzmacnianie lokalnych społeczności. Jej debiut na Copenhagen Fashion Week - pokaz kolekcji SS26 „Dual Mandate” - był prawdziwą podróżą przez cztery wymiary: ciało, umysł, ducha i emocje. Miękkie, naturalne włókna - bawełna z Ugandy i Kenii, sizal z Tanzanii, rafia i juta z Nigerii - uziemiały sylwetki, podczas gdy metal oraz szkło z Kenii i przetworzone tworzywa sztuczne z Nigerii nadawały im świetlisty, futurystyczny rytm. Każdy element zdawał się stroić ciało niczym pradawny instrument zawieszony pomiędzy przeszłością a przyszłością.

Po pokazie Zalando zorganizowało uroczystą kolację, która zgromadziła liderów branży. Jej oprawę muzyczną zapewniła amerykańska artystka Kelela. Następnego ranka odbyło się re-see kolekcji IAMISIGO, pozwalające na jeszcze bliższe poznanie historii projektów, ich rzemiosła oraz naturalnych materiałów użytych do stworzenia ręcznie tkanych elementów.

Aby dodatkowo opowiedzieć historię marki, Zalando wyprodukowało film dokumentalny poświęcony tegorocznemu zwycięzcy Zalando Visionary Award 2025. Nakręcony w Nigerii, Kenii i Kopenhadze „Zalando Visionary Award Presents: IAMISIGO”, to intymne spojrzenie na twórczy świat Bubu Ogisi - założycielki marki - ukazujące precyzyjne techniki rękodzielnicze i kulturowe narracje, które definiują odważną estetykę marki.

Ruszył nabór do Zalando Visionary Award 2026

Zgłoszenia do Zalando Visionary Award 2026 są otwarte do 3 października 2025 roku. Organizatorzy zapraszają do udziału wizjonerskie, kierujące się wartościami marki, które kształtują przyszłość mody. Finalistów wybierze międzynarodowe jury złożone z ekspertów i liderów opinii w branży. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 50 000 euro oraz dodatkowe 35 000 euro na przygotowanie dedykowanego pokazu podczas Copenhagen Fashion Week. Oprócz wsparcia finansowego Zalando zapewni laureatowi mentoring, dopasowane zasoby rozwoju biznesu oraz dostęp do kluczowych kontaktów branżowych.

i Autor: materiały prasowe Zalando

i Autor: materiały prasowe Zalando