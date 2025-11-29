Zalando wyłania finalistów Visionary Award 2026: Institution, KYLE HO oraz Milk of Lime

Zwycięzca Zalando Visionary Award 2026 zostanie ogłoszony 28 stycznia. Goście będą mogli zobaczyć na żywo wybrane sylwetki finalistów i poznać ich bliżej podczas panelu prowadzonego przez Giuliano Calzę, założyciela i dyrektora kreatywnego GCDS. Marka, która zdobędzie nagrodę, otrzyma możliwość zaprezentowania swojej kolekcji SS27 w formie pokazu podczas sierpniowej edycji Copenhagen Fashion Week.
Institution, KYLE HO i Milk of Lime zyskali uznanie jury za swoje odmienne podejścia:
- Institution, projekt kreatywny Galiba Gassanoffa, to społeczno-artystyczna organizacja o etycznych założeniach. Zakorzeniony w azerskim dziedzictwie projektanta i wykraczający poza samą modę projekt ma na celu ocalenie ginących umiejętności rzemieślniczych poprzez łącznie rzemiosła, naturalnych materiałów oraz zaangażowanie społeczne.
- KYLE HO, założona przez Kyle'a Ho marka modowa z siedzibą w Londynie, specjalizuje się w nowoczesnym krawiectwie. Jej założeniem jest podważenie tradycyjnych konwencji męskiej mody i redefinicja męskości poprzez tworzenie nowoczesnych sylwetek i innowacyjne wykonanie. Dzięki globalnej perspektywie i zaangażowaniu w wyrafinowany design marka aktualizuje standardy dla kolejnego pokolenia.
- Milk of Lime, belgijsko-niemiecka marka ready-to-wear, została założona przez Julię Ballardt i Nico Verhaegena, absolwentów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Inspirowana relacją pomiędzy ludźmi a naturą oraz współtworzeniem rzemiosła marka eksploruje poetyckie zakątki życia poprzez narrację „rural punk”. Jej kolekcje łączą naturalne włókna, techniki haute couture oraz surowe elementy, tworząc wyjątkowy efekt poetyckiego krawiectwa.
- Zalando Visionary Award nagradza doskonałość w projektowaniu, innowacyjność i wpływ społeczny, a kryteria nagrody są zbieżne z założeniami Copenhagen Fashion Week w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak w przypadku dotychczasowych zwycięzców – Paoliny Russo, Sinéad O'Dwyer oraz IAMISIGO – tak i w tym roku nagroda promuje i wspiera projektantów, którzy kształtują nowe oblicze mody dzięki odważnemu, nowatorskiemu i świeżemu podejściu.
W jury, obok Edwarda Buchanana, zasiada nowy zespół ekspertów z branży, który wybrał tegorocznych finalistów i wyłoni zwycięską markę w styczniu. Są to:
- Edward Buchanan, dyrektor kreatywny i ambasador kultury;
- Christiane Arp, była redaktor naczelna w Vogue Germany;
- Jeanie Annan-Lewin, współpracująca redaktorka działu mody w British Vogue;
- Sara Sozzani Maino, dyrektor kreatywna w Fondazione Sozzani;
- Sara Spännar, VP Marketing w Zalando.
Członkini jury, Sara Sozzani Maino, która zasiada w wielu komitetach promujących świadomość na rzecz bardziej odpowiedzialnej planety, mówi: „Jury wyłoniło trzech finalistów z trzema wyjątkowymi historiami do opowiedzenia. Każda z nich jest głęboko zakorzeniona w dziedzictwie marki i wyrażona poprzez kolekcje, które są zarówno dobrze przemyślane, jak i starannie wykonane. Wszystkie marki mają jasną wizję i niezachwianą wierność swojemu DNA. Nie mogę się doczekać stycznia, kiedy zobaczymy ich obfitujące w innowacje, społeczne zaangażowanie oraz kreatywność projekty o ważnym przekazie”. Zwycięzca Zalando Visionary Award 2026 otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy euro oraz 35 tysięcy euro wsparcia finansowego na organizację pokazu w sierpniu. Dodatkowo skorzysta z mentoringu i doradztwa członka jury Edwarda Buchanana oraz weźmie udział w masterclass prowadzonym przez eksperta branżowego Giuliano Calzę.
Sara Spännar, VP Marketing w Zalando, mówi: „Cieszę się, że wyłoniliśmy tych trzech finalistów. Poprzez Zalando Visionary Award chcemy promować marki, które mają odwagę, żeby być inne; które łamią konwencje i przesuwają granice. Tegoroczna selekcja wyróżnia trzy różne głosy, które oferują świeżą perspektywę i ambicję, aby rozwijać branżę poprzez design, innowacje i wkład społeczny. Nie mogę się doczekać stycznia, kiedy marki zaprezentują jeszcze więcej”.