Zalando wyłania finalistów Visionary Award 2026: Institution, KYLE HO oraz Milk of Lime

Zwycięzca Zalando Visionary Award 2026 zostanie ogłoszony 28 stycznia. Goście będą mogli zobaczyć na żywo wybrane sylwetki finalistów i poznać ich bliżej podczas panelu prowadzonego przez Giuliano Calzę, założyciela i dyrektora kreatywnego GCDS. Marka, która zdobędzie nagrodę, otrzyma możliwość zaprezentowania swojej kolekcji SS27 w formie pokazu podczas sierpniowej edycji Copenhagen Fashion Week.

Institution, KYLE HO i Milk of Lime zyskali uznanie jury za swoje odmienne podejścia:

Institution, projekt kreatywny Galiba Gassanoffa, to społeczno-artystyczna organizacja o etycznych założeniach. Zakorzeniony w azerskim dziedzictwie projektanta i wykraczający poza samą modę projekt ma na celu ocalenie ginących umiejętności rzemieślniczych poprzez łącznie rzemiosła, naturalnych materiałów oraz zaangażowanie społeczne.

KYLE HO, założona przez Kyle'a Ho marka modowa z siedzibą w Londynie, specjalizuje się w nowoczesnym krawiectwie. Jej założeniem jest podważenie tradycyjnych konwencji męskiej mody i redefinicja męskości poprzez tworzenie nowoczesnych sylwetek i innowacyjne wykonanie. Dzięki globalnej perspektywie i zaangażowaniu w wyrafinowany design marka aktualizuje standardy dla kolejnego pokolenia.

Milk of Lime, belgijsko-niemiecka marka ready-to-wear, została założona przez Julię Ballardt i Nico Verhaegena, absolwentów Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Inspirowana relacją pomiędzy ludźmi a naturą oraz współtworzeniem rzemiosła marka eksploruje poetyckie zakątki życia poprzez narrację „rural punk”. Jej kolekcje łączą naturalne włókna, techniki haute couture oraz surowe elementy, tworząc wyjątkowy efekt poetyckiego krawiectwa.

Zalando Visionary Award nagradza doskonałość w projektowaniu, innowacyjność i wpływ społeczny, a kryteria nagrody są zbieżne z założeniami Copenhagen Fashion Week w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak w przypadku dotychczasowych zwycięzców – Paoliny Russo, Sinéad O'Dwyer oraz IAMISIGO – tak i w tym roku nagroda promuje i wspiera projektantów, którzy kształtują nowe oblicze mody dzięki odważnemu, nowatorskiemu i świeżemu podejściu.

W jury, obok Edwarda Buchanana, zasiada nowy zespół ekspertów z branży, który wybrał tegorocznych finalistów i wyłoni zwycięską markę w styczniu. Są to:

Edward Buchanan, dyrektor kreatywny i ambasador kultury;

Christiane Arp, była redaktor naczelna w Vogue Germany;

Jeanie Annan-Lewin, współpracująca redaktorka działu mody w British Vogue;

Sara Sozzani Maino, dyrektor kreatywna w Fondazione Sozzani;

Sara Spännar, VP Marketing w Zalando.

Członkini jury, Sara Sozzani Maino, która zasiada w wielu komitetach promujących świadomość na rzecz bardziej odpowiedzialnej planety, mówi: „Jury wyłoniło trzech finalistów z trzema wyjątkowymi historiami do opowiedzenia. Każda z nich jest głęboko zakorzeniona w dziedzictwie marki i wyrażona poprzez kolekcje, które są zarówno dobrze przemyślane, jak i starannie wykonane. Wszystkie marki mają jasną wizję i niezachwianą wierność swojemu DNA. Nie mogę się doczekać stycznia, kiedy zobaczymy ich obfitujące w innowacje, społeczne zaangażowanie oraz kreatywność projekty o ważnym przekazie”. Zwycięzca Zalando Visionary Award 2026 otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy euro oraz 35 tysięcy euro wsparcia finansowego na organizację pokazu w sierpniu. Dodatkowo skorzysta z mentoringu i doradztwa członka jury Edwarda Buchanana oraz weźmie udział w masterclass prowadzonym przez eksperta branżowego Giuliano Calzę.

Sara Spännar, VP Marketing w Zalando, mówi: „Cieszę się, że wyłoniliśmy tych trzech finalistów. Poprzez Zalando Visionary Award chcemy promować marki, które mają odwagę, żeby być inne; które łamią konwencje i przesuwają granice. Tegoroczna selekcja wyróżnia trzy różne głosy, które oferują świeżą perspektywę i ambicję, aby rozwijać branżę poprzez design, innowacje i wkład społeczny. Nie mogę się doczekać stycznia, kiedy marki zaprezentują jeszcze więcej”.