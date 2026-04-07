Zamień łazienkę w profesjonalne centrum dowodzenia kondycją Twojej skóry. Czy maski ledowe faktycznie działają?

Dzisiejszy świat pielęgnacji to nie tylko kosmetyki i naturalne składniki. Coraz większy wpływ mają również nowe technologie. Szczoteczki soniczne, mikroprądy czy światło LED stają się nieodzownym elementem naszej rutyny.Terapia światłem LED, choć brzmi nowocześnie, ma swoje korzenie w badaniach NASA, która pierwotnie wykorzystywała ją do gojenia ran astronautów w kosmosie. Dziś jej popularność wynika z nieinwazyjnego charakteru i braku skutków ubocznych, w przeciwieństwie do wielu zabiegów estetycznych. Światło LED przenika wewnątrz skóry i działa regenerująco oraz przeciwstarzeniowo. To właśnie terapia światłem LED jest ostatnim must have w świecie beauty.

Miałam przyjemność testować nowy produkt marki SharkNinja - maskę LED Shark CryoGlow. Produkt ten nie tylko zadba o Twoją skórę, ale także sprawi, że pielęgnacja zyska nowy wymiar regeneracji i codziennego rytuału. Maska SharkNinja jest porządnie wykonana i od razu można poczuć, że jest to technologiczny gagatek w Twojej łazience. Światło LED wykorzystywane w pielęgnacji ma szerokie spektrum działania. Wygładza zmarszczki, rozświetla skórę, minimalizuje trądzik, a także pomaga w gojeniu się ran i przebarwień. Co ważne, maska LED Shark CryoGlow to pierwsza w Unii Europejskiej maska do terapii światłem LED z krioterapią okolic oczu, posiadająca certyfikację medyczną. Maska została opracowana we współpracy z dermatologami oraz poddano ją testom klinicznym, co świadczy o jej skuteczności i bezpieczeństwie.

i Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe

Jak światło LED wpływa na naszą skórę?

Światło czerwone LED (o długości fali zazwyczaj w zakresie 620-700 nm) to prawdziwy sprzymierzeniec w walce ze starzeniem się skóry i w procesach regeneracyjnych. Jego zdolność do penetracji głębszych warstw skóry stymuluje fibroblasty do zwiększonej produkcji kolagenu i elastyny – białek odpowiedzialnych za jędrność, elastyczność i gładkość cery. Dzięki temu zmarszczki stają się mniej widoczne, a skóra odzyskuje młodzieńczy wygląd.

Jeśli borykasz się z problemami skórnymi takimi jak trądzik, światło niebieskie LED (zazwyczaj 400-470 nm) może okazać się bardzo pomocne. Jego działanie skupia się przede wszystkim na eliminacji bakterii Propionibacterium acnes (P. acnes), które są główną przyczyną powstawania zmian trądzikowych. Światło niebieskie aktywuje w tych bakteriach porfiryny, co prowadzi do ich zniszczenia. Dodatkowo, ma właściwości regulujące pracę gruczołów łojowych, co pomaga zmniejszyć nadprodukcję sebum i ograniczyć błyszczenie się skóry.

Światło podczerwone (zwykle w zakresie 800-1200 nm, choć często łączy się je z bliską podczerwienią) to niewidzialna dla oka długość fali, która jednak ma niezwykle głęboki wpływ na skórę i tkanki. Jego największą zaletą jest zdolność do penetracji najgłębszych warstw, docierając nawet do mięśni i kości. Działa silnie przeciwzapalnie i przeciwbólowo, co jest wykorzystywane w medycynie estetycznej do redukcji obrzęków i przyspieszenia regeneracji po zabiegach inwazyjnych. Stymuluje także produkcję kolagenu, podobnie jak światło czerwone, ale na jeszcze głębszym poziomie, co wzmacnia efekty odmładzające. Jest cenione za poprawę mikrokrążenia i detoksykację, wspierając ogólną kondycję i zdrowie skóry.

i Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe

Jeszcze kilka lat temu maski i panele ledowe były wykorzystywane tylko w salonach kosmetycznych. Rozwój technologii sprawił, że dzisiaj te same rozwiązania zastosowano w domowych urządzeniach. Są one bezpiecznie, a przy tym pielęgnują oraz stymulują zdrowy i piękny wygląd naszej skóry.

Co zauważyłam po miesiącu stosowania?

Maska prezentuje się naprawdę nowocześnie i elegancko. Jej futurystyczny design i wysokiej jakości materiały robią wrażenie. Sam proces zakładania jest intuicyjny, a regulowane paski pozwalają na idealne dopasowanie do kształtu twarzy, co jest kluczowe dla komfortu użytkowania. Nie ma mowy o zsuwaniu się czy uciskaniu – maska leży stabilnie, a ja mogę w tym czasie zrelaksować się. Na początku światło może wydawać się intensywne, ale po chwili oczy się przyzwyczają i maska nie przeszkadza.

Po ponad miesiącu regularnego używania maski LED Shark CryoGlow skóra stała się wyraźnie rozświetlona oraz bardziej napięta. Cera nabrała promiennego efektu, a makijaż wyglądał na bardziej wygładzony.

Aby efekty były zauważalne najlepiej jest stosować maskę 3-4 razy w tygodniu. Możesz wybrać programy pielęgnacyjne lub specjalny program utrzymujący efekt:

Terapia światłem niebieskim (8 minut): skuteczna i całkowicie bezpieczna metoda walki z trądzikiem, poprawiająca strukturę oraz wyrównująca koloryt skóry i nadająca jej gładkość.

Terapia światłem czerwonym i podczerwonym (6 minut): redukuje zaczerwienienia i wygładza cerę, wspierając poprawę tekstury skóry.

Tryb prewencji i pielęgnacji (4 minuty): pomaga utrzymać efekt promiennej skóry oraz podtrzymuje rezultaty uzyskane po pełnym cyklu terapii.

Rewitalizacja okolic oczu (5–15 minut): krioterapia z wykorzystaniem technologii InstaChill, inspirowana technikami medycyny estetycznej, koi i odświeża delikatną skórę pod oczami, redukując opuchliznę w zaledwie kilka minut. Chłodzenie można stosować samodzielnie lub w połączeniu z zabiegami LED, aby wzmocnić efekt odświeżenia.

Danielle Lessing, SVP ds. globalnego rozwoju produktów w Shark Beauty, wyjaśnia: „Maska CryoGlow została opracowana, aby uprościć terapię LED bazującą na wiedzy naukowej, czyniąc ją bardziej dostępną w warunkach domowych. Zabieg bazujący na technologii iQLED obejmuje całą twarz i jest połączony z funkcją łagodzącego chłodzenia pod oczami. Naszym celem było stworzenie urządzenia, z którego można korzystać na co dzień – takiego, które jest przyjemne w użyciu i oferuje zauważalne rezultaty”.

16-tygodniowe badanie kliniczne maski LED Shark CryoGlow wykazało znaczące progresywne zmniejszenie zaczerwienienia, szorstkości, ograniczenie trądziku oraz rozjaśnienie skóry. Rezultaty oceniali specjaliści w dziedzinie dermatologii oraz sami uczestnicy badania w 4., 8., 12. i 16. tygodniu, potwierdzając korzyści zauważalne przy regularnym codziennym stosowaniu urządzenia.

Osobiście zauważyłam, że regularne stosowanie maski nie tylko sprawiło, że skóra zrobiła się bardziej promienna i napięta, ale także szybciej się regenerowała. Borykam się z alergią pokarmową na nabiał i po błędach żywieniowych zdarza się, że na skórze pojawiają się czerwone plamy i niewielkie wypryski. Maska LED Shark CryoGlow sprawiła, że zaczerwienienia szybciej znikały, a skóra odzyskiwała zdrowy wygląd.

Maska wyposażona jest również w specjalne przystawki chłodzące okolice wokół oczu. Natychmiastowo redukują one opuchliznę i dają przyjemny efekt podczas zabiegu. Technologia chłodzenia InstaChill koi okolice oczu dzięki 3 regulowanym poziomom chłodzenia. Co ważne, poziomy te można dowolnie zmieniać podczas jednego zabiegu. To był dla mnie absolutny game changer! Kiedy włączam maskę, od razu czuję przyjemny, kojący chłód w tej delikatnej okolicy.

Maska LED Shark CryoGlow oferuje znacznie więcej niż tylko terapię światłem. Połączenie różnych długości fal (czerwone, niebieskie) z funkcją chłodzenia pod oczami sprawia, że jest to kompleksowe urządzenie do pielęgnacji.

i Autor: SharkNinja/ Materiały prasowe

Firma Shark Beauty opracowała Shark CryoGlow we współpracy z naukowcami, dermatologami, kosmetologami i inżynierami. Przeprowadzenie badań klinicznych w celu ustalenia skuteczności oferowanych zabiegów było kluczowe dla weryfikacji zaprojektowanego rozwiązania.

CryoGlow wykorzystuje 480 źródeł światła, czyli 160 trzypunktowych diod LED, które emitują światło czerwone, niebieskie i podczerwone. W trybach „terapii światłem podczerwonym i czerwonym”, „terapii mieszanym światłem niebieskim” oraz „podtrzymania efektów” aktywowane są wszystkie diody trzypunktowe (160 szt.), co zapewnia równomierne pokrycie twarzy.

Terapia światłem podczerwonym i czerwonym w 4. i 8. tygodniu zapewniła postępujące widoczne efekty w postaci redukcji zaczerwienienia i szorstkości, zwiększenia promienności, gładkości oraz poprawy ogólnego stanu skóry.

Terapia mieszanym światłem niebieskim w 12. tygodniu zapewniła postępującą widoczną poprawę wyglądu skóry, zmniejszenie trądziku, poprawę klarowności i tekstury oraz redukcję porów.

Tryb podtrzymania efektów stosowany do 16. tygodnia pozwolił utrzymać uzyskane rezultaty przy codziennym stosowaniu urządzenia.

Używanie maski LED Shark CryoGlow sprawiło, że moja pielęgnacja zyskała nowy poziom. Autentycznie można poczuć się niczym w domowym gabinecie pielęgnacyjnym.