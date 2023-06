Zamień swój dom w SPA. Zanim nadejdzie lato zadbaj o swoją skórę. Top 3 domowych zabiegów, które warto regularnie wykonywać

Marki FOREO nikomu przedstawiać nie trzeba. To światowy gigant, który raz na zawsze odmienił pielęgnację. Sprawił, że w domowym zaciszu możemy cieszyć się z zabiegów pielęgnacyjnych, które pomogą nam utrzymać skórę w dobrej kondycji. FOREO udowodniło, że świat beauty i świat technologii są teraz sobie bliższe niż kiedykolwiek. Co ważne, wszystkie urządzania FOREO są bezpieczne w użyciu i sprawdza się nawet u osób bardzo początkujących. Od czego zacząć swoją pielęgnację na wyższym poziomie?

Zobacz także: Genialny kosmetyk zniweluje opuchliznę i cienie pod oczami. Za mniej niż 30 zł pozbędziesz się obrzęku ze skóry i sprawisz, że cera rozpromienieje jak u nastolatki

Oczyszczanie twarzy i ciała

Oczyszczanie to jeden z najważniejszych etapów pielęgnacyjnych. Jest to wieczorny niezbędnik w każdej rutynie pielęgnacyjnej. Co powiesz, by uczynić je jeszcze bardziej przyjemne? Wypróbuj szczoteczkę FOREO LUNA 4. Wykorzystuje on impulsy T-SonicTM i aksamitnie miękkie wypustki silikonowe do usuwania zabrudzeń z porów. Potwierdzono klinicznie, że przyrząd usuwa 99% brudu, tłuszczu i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczny, niż szczotki z włosiem nylonowym.3 rodzaje szczoteczek - do cery zbilansowanej, wrażliwej lub mieszanej. Tryb czyszczenia łagodny, zwykły i głęboki - do różnych obszarów twarzy i szyi. 16 poziomów intensywności impulsów T-SonicTM. 100% użytkowników zgłasza bardziej odświeżoną i promienną skórę.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Nie zapominaj o skórze ciała. Tutaj również możesz skorzystać z technologii FOREO. Skóra gromadzi ponad 4 kilogramy brudu i martwego naskórka rocznie. Czyszczenie ręczne nie jest tak skuteczne, jak może się wydawać. FOREO LUNA BODY używa pulsacji T-SonicTM i miękkich, silikonowych wypustek do usuwania ukrytych głęboko w porach nieczystości. Masaż T-SonicTM zmniejsza cellulit, działając na ciecz gromadzącą się w kolagenowych dołkach oraz ułatwiając rozprowadzanie tłuszczu. Poprawia także mikrokrążenie, zwiększając produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra jest mocniejsza i bardziej elastyczna.

i Autor: Materiały prasowe Foreo

Zamaskuj się i pamiętaj o nawilżaniu

Nawilżenie skóry to podstawa. Każda cera tego potrzebuje. Pamiętaj, by pić dużo wody i stosować kosmetyki nawilżające. Skóra tłusta powinna wybierać lekkie, szybko wchłaniające się formuły. Idealnym rozwiązaniem do dodanie czegoś extra w pielęgnacji są maseczki w płachcie. Bywa jednak, że brakuje nam czasu, by w pełni poświecić się na zaaplikowanie maseczki. FOREO ma na to odpowiedź. FOREO UFO 2 to sprytne urządzenie, które pozwoli Ci cieszyć się dobroczynnymi właściwościami maseczki do twarzy w zaledwie 2 minuty.

Zabiegi UFOTM zapewniają skórze natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie. Udowodniono klinicznie, że w zaledwie 2 minuty zwiększają nawilżenie skóry o 126%, a efekt utrzymuje się do 6 godzin. Dzięki technologii Hyper-Infusion, będącej połączeniem ciepła i masażu, UFOTM 2 wtłacza składniki aktywne z maski w głąb skóry - tam, gdzie działają one najlepiej. 78% użytkowników twierdzi, że ich skóra jest wyraźnie bardziej miękka.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Pożegnaj niechciane włoski

Wiosna i latem depilacja staje się naszą codziennością. Jednak codzienne golenie włosków to także udręka. Na szczęście na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów, które pomagają usunąć niechciane włoski na dłużej. Tak działa między innymi technologia IPL. Teraz w FOREO znajdziesz urządzenia oparte właśnie na usuwaniu włosków przy pomocy światła diodowego. FOREO PEACH 2. Depilator PEACHTM 2 to najszybsza, najprostsza, najbardziej skuteczna i długoterminowa metoda usuwania niepożądanych włosów. Opracowany tak aby zapewniać jeszcze więcej mocy za pomocą większego okna zabiegowego i szybszym pulsacjom światła w porównaniu z innymi urządzeniami IPL na rynku. Zawiera także wbudowany system chłodzący skórę, aby zapewnić komfortową i bezbolesną depilację włosów. Zapomnij o maszynkach, ponieważ życie jest zbyt krótkie, aby golić się każdego dnia. 3-krotnie szybszy od konkurencji. Pokrycie 3-krotnie większego obszaru to szybsze zabiegi na całe ciało.

i Autor: Materiały prasowe FOREO