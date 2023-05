Zamknięciom nie ma końca! Następna marka z ubraniami zamyka się i przestaje funkcjonować. Na polskim rynku trwają ostatnie wyprzedaże. Klasyczne spodnie damskie taniej o ponad 500 zł!

Polacy kochają sprzedać i kupować ubrania. Najpopularniejsza strona z ubraniami poszerza swoją działalność. Będziesz mógł to robić za darmo

Pandemia oraz kryzys gospodarczy nie są dobrym czasem dla marek modowych. Ludzie ograniczają swoje wydatki na ubrania lub kupują odzież z drugiej ręki. Lumpeksy i platformy sprzedażowe biją rekordy popularności, a sklepy w ubraniami zamykają swoje placówki. H&M likwiduje część sklepów, a hiszpańska Zara zmienia profil klientów, do których chcą kierować swoje towary. Również holenderski gigant odzieżowy nie poradził sobie z obecną sytuacją. Marka Scotch & Soda to firma z ponad 30-letnią tradycją, która według doniesień dziennika Het Financieele Dagblad złożyła wniosek o upadłość. Powodem takiej decyzji są problemy z przepływem pieniędzy raz potężne tarapaty finansowe. Ubrania Scotch & Soda sprzedawane są na całym świecie, w tym w Polsce. W naszym kraju cały czas działa internetowy sklep marki. Obecnie znajdziesz tam gigantyczne wyprzedaże.

Olbrzymie wyprzedaże Scotch & Soda. Modne spodnie damskie taniej o 500 zł

Na stronie internetowej Scotch & Soda trwają właśnie ostatnie sezonowe wyprzedaże. Przeceny sięgają kilkuset złotych. To zdecydowanie dobry czas na zakupy. Klienci mogą upolować między innymi klasyczne jeansy damskie taniej o 500 zł. Jeansy Scotch & Soda The Sky High-Rise został przecenione z 930,99 zł na 401,11 zł. Model Sky ma proste nogawki, które sięgają wysoko w talii i kończą się tuż nad kostką. To uniwersalny krój, który nigdy nie wyjdzie z mody i sprawdzi się w każdej sytuacji.

