Zapach, który opowiada twoją historię – kolekcja The Secrets od Eisenberg

Kolekcja THE SECRETS od EISENBERG Paris to wyjątkowa podróż, w której każdy flakon kryje tajemnicę czekającą na odkrycie. To spotkanie tradycji, sztuki perfumeryjnej i wyrafinowanych składników, tworzących kompozycje pełne elegancji i emocji. Każdy zapach jest kluczem do innej historii – intymnej, osobistej, niepowtarzalnej. Odkryj dwie damskie i dwie męskie nowości z kolekcji, które pokochasz.

SECRET VII VELOURS DE NUIT

Jak preludium do opowieści, pierwsze akordy zapachu otwierają się wyrazistymi, skórzanymi nutami przełamanymi pikantną iskrą różowego pieprzu. Chwilę później kompozycja miękko rozwija się w bukiet róż, który nadaje całości elegancji i zmysłowego charakteru. W sercu zapachu ciepło wanilii subtelnie splata się z głębią paczuli, tworząc intrygującą równowagę. Finał dopełniają akordy żywiczne i piżmowe, które intensyfikują aurę tajemniczości – niczym echo czarującej, niezapomnianej nocy.

NUTY GŁOWY: skórzane nuty, różowy pieprz, róża

NUTY SERCA: wanilia, paczula

NUTY BAZY: żywica, drzewo sandałowe, labdanum, piżmo

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VII VELOURS DE NUIT, 569 zł/685 zł/865 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl

SECRET VIII SOUFFLE DU DÉSIR

to żywiołowy, a zarazem zmysłowy hołd kobiecości – pełen wdzięku i subtelnej tajemnicy. Pierwsze akordy zachwycają aksamitną słodyczą śliwki, ożywioną pikantnym akcentem szafranu. W sercu kompozycji pojawia się ciepło czystka, które miękko przechodzi w delikatną głębię paczuli. Całość wieńczy jedwabista wanilia spleciona z kremowym sandałowcem, tworząc zmysłowy eliksir o odważnym, magnetycznym charakterze.

NUTY GŁOWY: śliwka, szafran, kadzidło

NUTY SERCA: paczula, czystek, róża

NUTY BAZY: wanilia, ambra, drzewo sandałowe

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VIII SOUFFLE DU DÉSIR, 569 zł/685 zł/865 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl

SECRET VII ÉCHO LUMINEUX

To zapach pełen blasku i wyrafinowania, który rozbrzmiewa niczym obietnica wieczności. Już w otwarciu urzeka intensywnym duetem czarnej porzeczki i bergamotki, otulonych aksamitnym akcentem osmantusa. W sercu rozkwita żywiołowa harmonia jaśminu i róży, dodając kompozycji świetlistej energii. Zmysłowe nuty drzewa sandałowego i paczuli spowijają całość kremową głębią, tworząc apoteozę szyprowego zapachu, który towarzyszy od pierwszych promieni poranka aż po mrok wieczoru.

NUTY GŁOWY: bergamotka, czarna porzeczka

NUTY SERCA: róża, kwiat osmantusa, jaśmin

NUTY BAZY: drzewo sandałowe, paczula, mech, piżmo

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VII ÉCHO LUMINEUX, 569 zł/685 zł/865 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl

SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE

To zapach pełen kontrastów – opowieść o spotkaniu światła i cienia. Otwarcie rozbudza pikantny kardamon, który prowadzi ku aksamitnej głębi osmantusa. W sercu rozkwita szlachetny irys, symbol elegancji i niezależności. Całość dopełniają zmysłowe akordy piżma i kremowego drzewa sandałowego, nadając kompozycji czarujący wdzięk i subtelną tajemniczość. To eliksir, który olśniewa równowagą pomiędzy siłą a finezją.

NUTY GŁOWY: różowy pieprz, kardamon

NUTY SERCA: osmantus, fiołek, irys

NUTY BAZY: drzewo sandałowe, piżmo

SPRAWDŹ: EISENBERG SECRET VIII DE LUMIÈRE ET D’OMBRE, 569 zł/685 zł/865 zł, 30ml/50ml/100ml/ sephora.pl