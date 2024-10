Zapachy, które pozytywnie wpłyną na Twój nastrój. Wybierz swój idealny

Fryzura, którą w latach 80-tych chciała mieć każda kobieta wraca do mody. To proste cięcie, które odejmuje lat i dodaje blasku. Modna fryzura dla kobiet

Inspirowana sportowym dziedzictwem marki adidas, kolekcja sześciu wyjątkowych wód perfumowanych (EDP) ma na celu pozytywnie wpływać na nastrój i samopoczucie, jednocześnie wpasowując się w dynamikę współczesnego stylu życia. Każdy flakon oddziałuje kolorem, oddając ruch i dynamiczny charakter marki oraz wzbudza zainteresowanie i emocje zarówno aktywnym sportowcom, jak i śledzącym trendy konsumentom.

W obliczu wszechobecnego dziś pędu, presji i wyzwań, przez które tak trudno nam się zatrzymać i być tu i teraz, kolekcja „Vibes” idealnie wpisuje się w potrzeby współczesnych konsumentów i wykracza poza granice tradycyjnej kategorii zapachowej. Wody perfumowane z nowej linii mają pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie i podążać za naszym aktualnym nastrojem. WŁĄCZ MOC, WRZUĆ NA LUZ czy ŁAP CHWILĘ – każda okazja ma swój vibe i każdy z zapachów zabierze nas w długą i porywającą zmysłową podróż.

ŁAP CHWILĘ to dwa zapachy: Full Recharge i Happy Feels, które mają wprowadzić odrobinę przygody do codziennego życia i dodać pewności siebie, aby jeszcze lepiej sprostać codziennym wyzwaniom. Full Recharge pozwala na ucieczkę od rutyny dzięki odświeżającym, nutom szałwii muszkatołowej i białej tui. Z kolei Happy Feels zapewnia błogie uczucie szczęścia i beztroski za sprawą pikantnych nut ekstraktu z grejpfruta i kojącego aromatu jaśminu.

W chwilach relaksu i odprężenia warto sięgnąć po wody WRZUĆ NA LUZ, które pomagają w każdej sytuacji być sobą i zachęcają do tego, by celebrować chwile, które mamy dla siebie. Chill Zone tonuje umysł i zmysły dzięki kojącym nutom lawendy i wanilii, wprowadzając w stan relaksu i błogości. Get Comfy z nutami wanilii i mandarynki zapewnia uczucie komfortu i wewnętrznego spokoju.

Gdy żyjemy intensywnie i w ciągłym biegu, z jednej strony potrzebujemy zastrzyku energii, z drugiej twardego stąpania po ziemi i pragmatyzmu. Tu z energetyzującym wsparciem przychodzą zapachy WŁĄCZ MOC : korzenny Energy Drive z nutami kardamonu i różowego pieprzu oraz Spark Up, ze słodką pomarańczą doprawioną szczyptą czarnego pieprzu. Taki zapachowy koktajl dodaje wigoru i pomaga jeszcze lepiej stawiać czoła trudnościom, realizować plany i osiągać kolejne cele.

Każdy z zapachów pozwala wyrazić siebie i podkreślić naszą indywidualną ekspresję. W Energy Drive i Full Recharge odnajdziemy nuty bardziej uchodzące za męskie, zaś w Happy Feels i Spark Up bardziej kobiece. Z kolei Chill Zone and Get Comfy to propozycje unisex.

Aby jeszcze lepiej zaprezentować nowy wymiar zapachów, do promocji „Vibes” marka adidas zaprosiła wyjątkowych ambasadorów. Wśród nich są: znana młodemu pokoleniu piosenkarka Ava Max, utalentowana gimnastyczka Nia Dennis i wschodząca gwiazda lekkoatletyki Sasha Zhoya. Każdy z nich odzwierciedla ducha poszczególnych zapachów i wartości marki. Wibrująca energia Avy, pozytywne nastawienie Nii i niezłomność Sashy doskonale oddają charakter oraz reprezentują różne podejścia i style życia, do których nawiązują zapachy z linii „Vibes”.

Stefano Curti, Chief Brands Officer for Consumer Beauty w Coty mówi: „Przy współczesnym tempie życia często ucieka nam, jak ważne jest to, by celebrować momenty i naprawdę być tu i teraz. Nowa kolekcja adidas „Vibes” wykorzystuje niezwykłą moc zapachów, która pomaga wrócić i na nowo połączyć się ze sobą. Każdy z zapachów z nowej linii pozytywnie wpływa na samopoczucie i poprawia nasz ogólny dobrostan. Łącząc nowatorskie formuły z duchem czasu w Coty nieustannie się rozwijamy i wykraczamy poza granice świata zapachów”.

Kolekcja „Vibes” została stworzona z troską o planetę. Opakowanie w znacznej mierze pochodzi z surowców z recyklingu. Korek powstał w 96% z recyklingowanego plastiku z odzysku, zaś flakon w 25 % z recyklingowanego szkła. Formuła perfum jest wegańska. W procesie produkcji wykorzystano też alkohol z upcyklingu, pozyskiwany z emisji węgla, co oznacza, że dwutlenek węgla zamiast emisji do atmosfery został przetworzony w alkohol.

i Autor: materiał prasowy Adidas