Zaproś wiosnę do garderoby z najnowszą kolekcją WITTCHEN!

Każdy sezon rządzi się swoimi prawami, a marzec to miesiąc szczególny i przełomowy. Szara zima powoli odchodzi, a pewnym krokiem wkracza wiosna, emanująca energią i świeżością. Wciąż podnoszące się słupki na termometrach oraz coraz częściej wyglądające zza chmur słońce to dobry pretekst, by pomyśleć o zmianie, również w garderobie. Sprawdź, jakie propozycje przygotowaliśmy dla ciebie w najnowszej kolekcji WITTCHEN!

Kobieca elegancja w zrelaksowanym wiosennym wydaniu

Dzięki klasycznej marynarce z najnowszej kolekcji Heritage Club od WITTCHEN nawet z pozoru prosta stylizacja zyska ultramodny charakter. Model ten kiedyś zarezerwowany był jedynie dla biurowych korytarzy i śnieżnobiałej koszuli, a obecnie noszony jest z powodzeniem do prostych topów, jeansów i wygodnych sneakersów. Ta damska marynarka w hipnotyzującym różowym kolorze, o ciekawym pod względem struktury materiale, delikatnie taliowana w pasie, z biżuteryjnymi guzikami w stylu glamour, doskonale skomponuje się również z szykownymi sukienkami. To przede wszystkim prosty sposób na urozmaicenie codziennego looku, i to przy minimalnym wysiłku. Szczególnie wiosną skuś się na taki barwny akcent, który doda twoim outfitom energii i oryginalności.

Pierwsze skrzypce w wiosennej stylizacji

Niezależnie od tego, czy jesteś perfekcyjną minimalistką, czy kierujesz się ku wysublimowanej quiet luxury, to stylowa torebka z najnowszej kolekcji WITTCHEN świetnie sprawdzi się w codziennej i niecodziennej modowej rzeczywistości. Zmodyfikowany model saddle bag, dobrze odnajdzie się również w trendzie barbiecore, świetnie uzupełniając różowy total look. Ale to nie wszystko…. Ciekawym zabiegiem okaże się bez wątpienia wtopienie torebki w stylizację typu: jasny total look. Jednym słowem ta skórzana torebka nada optycznej lekkości wiosennej stylizacji, przyciągnie niejedno spojrzenie i zagra pierwsze skrzypce. Pamiętaj, że jasne torebki są nie tylko eleganckie i stylowe, ale także uniwersalne i pasują do większości stylizacji.

Stylowe detale, które tchną nową energię

Pasek damski, wszechstronny element garderoby, stał się ponadczasowym akcesorium dla każdej kobiety. Dlaczego? Dlatego, że detale są ważne, bo to one przykuwają uwagę i to one nadają ostateczny sznyt stylizacjom. Wiosna sprzyja pastelom, zatem co powiesz na skórzany pasek w pastelowym błękicie, z ozdobną biżuteryjną klamrą od WITTCHEN? Doskonale sprawdzi się w różnorodnych kontekstach wiosennej stylizacji. Idealnie odnajdzie się w zestawieniu z neutralnymi odcieniami, a jeśli odważysz się przełamać nim neonową stylizację, to będzie to strzał w dziesiątkę!

Wyjątek od reguły w męskiej wiosennej garderobie

Choć panowie zachowują powściągliwość w kwestii akcesoriów, to pasek do spodni jest bez wątpienia wyjątkiem od tej reguły. Jeśli szukasz do swoich wiosennych sportowych i mniej formalnych looków świetnego dodatku to wybierz pasek od WITTCHEN. Pleciona struktura dodaje mu niepowtarzalnego wyglądu, a niebieski kolor nadaje ponadczasowego uroku. Przekonaj się sam jak ten pasek idealnie wpasuje się w wiosenne stylizacje!