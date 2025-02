Zaskocz przedłużającą się zimę wiosenną świeżością

W duecie z innymi składnikami, jak witamina C czy resweratrol, działa jeszcze skuteczniej. Peeling Medidermy to opatentowany system, który łączy nanotechnologię z potężnym działaniem antyoksydacyjnym. Jest doskonale tolerowanym zabiegiem całorocznym, który skutecznie chroni skórę przed fotostarzeniem, rozjaśnia przebarwienia i minimalizuje skutki działania promieniowania UVA i UVB.

Aby zmaksymalizować efekty warto wprowadzić do domowej pielęgnacji dwa zalecane przez kosmetologów preparaty Mediderma:

FR-ANTIOX MD ANTI-POLLUTION Concentrate – liposomowe serum z kwasem ferulowym, które wzmacnia naturalną obronę skóry przed wolnymi rodnikami, poprawia nawilżenie i przywraca jej młodzieńczy blask.

FR-ANTIOX MD ANTI-POLLUTION Protect – krem-żel z resweratrolem, który intensywnie nawilża, chroni przed czynnikami zewnętrznymi i wspomaga elastyczność skóry. Skóra będzie jak „ nowa”: promienna, świeża i pełna życia! Tę terapię trzeba kontynuować wiosną, gdy potrzeba intensywnej ochrony przed stresem oksydacyjnym i promieniowaniem UV.

Patrycja Kinasiewicz –Head of Marketing Mediderma o nanotechnologii w pielęgnacji

NANOTECHNOLOGIA

Innowacyjność produktów Mediderma to przede wszystkim wykorzystanie nanotechnologii, która sprawia, że składniki aktywne są w stanie pokonać barierę naskórka i wniknąć w głębsze warstwy naszej skóry, działając u źródła problemów. Nanotechnologia umożliwia ochronę i stabilizację składników aktywnych, zachowując ich właściwości biologiczne oraz zwiększa bezpieczeństwo ich stosowania.

Jak to działa?

Nanotechnologia – to produkcja pęcherzyków lipidowych w rozmiarze nano – jedna milionowa milimetra(!), zwanych nanosomami. Wyobraź sobie niezwykle małe struktury, mikroskopijne kuleczki, w których zamknięta jest substancja aktywna w niewielkim stężeniu. Dzięki nanometrycznemu rozmiarowi jest w stanie pokonać warstwę rogową i wniknąć znacznie głębiej. Tam, uwalnia zamknięte w sobie składniki, oddziałując bezpośrednio na komórki. Jest to najlepsza droga dostarczenia witamin, minerałów, peptydów, czynników wzrostu itp. w głąb skóry. Dodatkowym plusem jest to, że substancja jest dostarczana w niezmienionej, biologicznie aktywnej formie. Dlaczego? Bo pęcherzyk chroni ją przed procesami utleniania, wpływem promieniowania czy innych czynników wpływających na jej chemiczną stabilność.

Czy nanosomy są dla nas bezpieczne?

Tak. Nanosomy są wytwarzane z użyciem fosfolipidów i wody, naturalnie występujących w naszym organizmie, a ich struktura jest bardzo podobna do błon komórkowych. Dlatego też są doskonale tolerowane przez naszą skórę. Są biokompatybilne i biodegradowalne. Ponadto dzięki zawartym w nich lipidom, wzmacniają i poprawiają jakość cementu międzykomórkowego oraz wpływają korzystanie na funkcję bariery skórnej. Poprawiają nawilżenie, zwiększają odporność na podrażnienia, działają łagodząco.

Dlaczego na opakowaniach produktów nie mogę znaleźć informacji o stężeniu substancji aktywnych?

To właśnie nanotechnologia jest odpowiedzią na to pytanie. Ze względu na to, że substancje aktywne są dostarczane za pomocą nośnika w głąb skóry, działają zupełnie inaczej niż klasycznie podane. Dla przykładu, witamina C jako substancja rozpuszczalna w wodzie, nawet zastosowana w bardzo dużym stężeniu, tylko w minimalnym stopniu jest w stanie pokonać warstwę rogową naskórka i działa wyłącznie powierzchniowo, a przy okazji może wywołać miejscowe podrażnienie. Dzięki zastosowanej w Mediderma nanotechnologii, możemy zastosować bardzo niewielkie stężenie wyjściowe, ale dostarczamy je znacznie głębiej. Czyli w efekcie dostarczamy znacznie wyższe stężenie witaminy C niż klasyczne formulacje. Dlatego też nie jest możliwe porównanie stężenia klasycznie podanych składników i ich liposomowanych odpowiedników..

