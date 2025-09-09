Zatrzymaj lato w swojej łazience. Świeżość letniego ogrodu

Werbena cytrynowa & Kwiat rumianku to orzeźwiający duet, który idealnie wpisuje się w klimat schyłku lata. Produkty z nowej linii Bain de Nature zapewniają przyjemność dla zmysłów oraz wspaniale pielęgnują skórę, także tę wrażliwą, wymagającą ukojenia. Ekstrakt z organicznej werbeny jest znany z właściwości odświeżających i tonizujących. Z kolei jej cytrusowy aromat działa relaksująco i kojąco na układ nerwowy. Drugi ze składników, kwiat rumianku, ceniony jest za swoje właściwości przeciwzapalne i łagodzące. Werbena cytrynowa & Kwiat rumianku świetnie sprawdzą się przy wymagającej, delikatnej skórze. Dodatkowo zapach obu roślin jest idealnym antidotum na stres i przenosi nas wprost do bretońskiego ogrodu botanicznego.

W gamie kosmetyków Bain de Nature Werbena cytrynowa & Kwiat rumianku znajdziemy produkty, które pielęgnują skórę i działają orzeźwiająco. Żel pod prysznic i do kąpieli Werbena cytrynowa & Kwiat rumianku (28,90 zł/400 ml) to idealny początek domowego SPA dla ciała - tworzy na skórze przyjemną, kremową pianę, pozostawia skórę miękką w dotyku oraz zapewnia długotrwałe uczucie świeżości. Po kąpieli warto sięgnąć po mleczko do ciała Werbena cytrynowa & Kwiat rumianku (51,90 zł / 390 ml) – jego lekka, szybko wchłaniającą się formuła zapewnia głębokie nawilżenie i ukojenie, którego potrzebujemy szczególnie latem. Aby dodać sobie energii w ciągu dnia, wystarczy sięgnąć po lekką mgiełkę do ciała i włosów (68,90 zł/100 ml), która otula urzekającym zapachem. To doskonała alternatywa dla perfum. Uzupełnieniem tej kolekcji jest żel do mycia rąk (25,90 zł/190 ml) i krem do rąk (25,90 zł/30 ml) – dzięki nim dłonie pozostają miękkie i zadbane przez cały dzień.

Z miłości do natury

Produkty Bain de Nature to nie tylko pielęgnacja na najwyższym poziomie, ale też realna troska o środowisko. Kosmetyki powstają w harmonii z naturą – formuły są wegańskie, wolne od siarczanów i silikonów. Yves Rocher dużą wagę przykłada także do opakowań. W linii Werbena cytrynowa & Kwiat rumianku nie zabrakło miejsca na uzupełniacze żelu pod prysznic o pojemności 600ml (51,90 zł), które zostało wykonane z plastiku w 90% pochodzącego z recyklingu tworzyw sztucznych z wybrzeży Indii. W tej serii znalazła się także nowa propozycja marki Yves Rocher - kostka myjąca do ciała w pojemności 100 g (51,90 zł), która jest w stanie zastąpić 500 ml żelu pod prysznic.

W skład gamy Werbena cytrynowa & Kwiat rumianku wchodzą:

Żel pod prysznic i do kąpieli, 400 ml, cena: 39,90 zł

Mleczko do ciała, 390 ml, cena: 51,90 zł

Mgiełka do ciała i włosów, 100 ml, cena: 68,90 zł

Żel do mycia rąk, 190 ml, cena: 25,90 zł

Krem do rąk, 30 ml, cena: 25,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli - uzupełniacz, 600 ml, cena: 55,90 zł

Kostka myjąca, 100 g, cena: 51,90 zł