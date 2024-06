Zdrowa opalenizna to taka opalenizna. Co musisz wiedzieć o samoopalaczach?

Jak stosować samoopalacz?

Samoopalacz to doskonała alternatywa dla naturalnej opalenizny. Dzisiaj coraz więcej mówi się o negatywnym wpływie promieni słonecznych na naszą skórę, długotrwałe opalanie się sprawia, że cera szybciej się starzeje, dodatkowo to właśnie długie godziny spędzone na słońcu bez odpowiedniej ochrony wymieniane są jako jedna z głównych przyczyn raka skóry. Jednak promienna i brązowa skóra latem jest nadal niezwykle pożądanie i wiele osób zastanawia się jak osiągnąć efekt opalenizny bez konieczności wystawiania skóry na działanie promieni słonecznych. Odpowiedzią na to zapytanie może być samoopalacz. To doskonała alternatywa klasycznego opalania się. Wiele osób obawia się stosować samoopalacz, boją się one, że na skórze powstaną nieestetyczne plamy i smugi. Stosowanie samoopalacza jest bardzo proste, choć należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim stosuj samoopalacz na oczyszczoną skórę, warto wcześniej zrobić peeling, dzięki temu kosmetyk bardziej równomiernie się rozłoży i lepiej wchłonie. Zawsze aplikuj samoopalacz w specjalnej rękawicy, by nie pobrudzić sobie rąk. Nanieś na skórę niewielką ilość produktu i rozsmaruj go okrężnymi ruchami. Uważaj na te miejsca na ciele, które naturalnie trudniej się opalają, jak wewnętrzna strona rąk, czy pod kolanami. Po aplikacji samoopalacza poczekaj, aż preparat dobrze się wchłonie. Powtarzaj taki zabieg raz na kilka dni, dzięki temu uzyskasz delikatną opaleniznę, bez zbyt mocnego efektu.

Kultowa marka samoopalaczy ST. TROPEZ przedstawia nowości na sezon 2024. To najbardziej zaufana marka wśród samoopalaczy i światowy lider w dziedzinie bezpiecznego opalania. Marka dostępna w sieci perfumerii Douglas.

Trendem dzisiaj jest korzystanie z bezpiecznej alternatywy dla promieni słonecznych, tak jak to robi ambasadorka marki Ashley Graham. Produkty marki St. Tropez do twarzy i ciała budują idealną opaleniznę i są doskonałą pielęgnacją dla skóry w jednym produkcie. Zadbaj o to, aby zapewnić Twojej skórze blask bez zbędnego wysiłku, dopełniając Twoją rutynę pielęgnacyjną, niezależnie od pory roku.

- Ten samoopalacz daje najpiękniejszą, głęboką opaleniznę, która niesamowicie pachnie, jest naprawdę trwała i równomiernieblaknie, nie pozostawiając plam. Zdecydowanie najciemniejszy samoopalacz, jakiego używałam, ale nadal wygląda bardzo naturalnie, a nie pomarańczowo. Poleciłabym każdemu, daje dużo pewności siebie - mówi Ashley Graham.

Pianka St.Tropez Ultra Dark Violet

Ta profesjonalna pianka o ciemnym odcieniu ze wzmacniaczami melaniny została specjalnie zaprojektowana, aby maksymalniepodkreślić opaleniznę. Wyjątkowa fioletowa baza równoważy koloryt Twojej skóry, zapewniając naturalną, intensywną opaleniznę o oliwkowym odcieniu w zaledwie 8 godzin, pozostawiając Cię niezaprzeczalnie przesiąkniętą słońcem.

ST.TROPEZ EXPRESS MINI KIT THE 1 HOUR TAN

St.Tropez Express Mini Kit to Twój szybki bilet na niekończące się lato, gdziekolwiek jesteś. Nieważne, dokąd zaprowadzi Cię życie, nasza najlepiej sprzedająca się pianka zapewni Ci nieskazitelny blask i sprawi, że będziesz opalona w zaledwie 1 godzinę. Zestawzawiera wielokrotnie nagradzany Express Bronzing Mousse w wygodnym w podróży rozmiarze oraz aplikator Luxe Velvet, zapewniającynieskazitelne wykończenie za każdym razem.

ST.TROPEZ CLASSIC MINI KIT THE ICONIC TAN

Muśnięta słońcem opalenizna tylko St.Tropez. Classic Mini Kit zawiera wszystkie niezbędne elementy, aby uzyskać zdrową, złocistą opaleniznę w dowolnym miejscu. Zawiera naszą oryginalną i wielokrotnie nagradzaną piankę w pojemności podróżnej oraz rękawicę do aplikacji Luxe Velvet, która gwarantuje nieskazitelną, pozbawionym smug opaleniznę, która utrzymuje się do 10 dni.

i Autor: materiał prasowy ST. TROPEZ

