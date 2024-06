3 najważniejsze kroki w letniej pielęgnacji - nawilżenie, ochrona przeciwsłoneczna i glow

Przepiękna metamorfoza kobiety po 50-tce to najlepszy dowód na to, że siwe włosy odejmują lat. Wygląda młodo i elegancko. Fryzura na siwe włosy

Linia PRE-AGE od UZDROVISCO – ochrona przed fotostarzeniem oraz przebarwieniami.

Linia powstała, by przede wszystkim ZAPOBIEGAĆ i PRZECIWDZIAŁAĆ – działać antyoksydacyjnie, anti-pollution, zapobiegać powstawaniu przebarwień i chronić przed przedwczesnym starzeniem się skóry spowodowanym nadmierną ekspozycją na słońce.

Serum i kremy w linii PRE-AGE w bezolejowych, niezapychających formułach opierają się na mocy 3x witaminy C, która działa antyoksydacyjnie, redukują przebarwienia i nadają promienny wygląd skórze. Obok kremów i serum w linii PRE-AGE znajdują się także produkty z filtrem SPF, które stanowią idealne uzupełnienie codziennej pielęgnacji. Chronią skórę przed promieniowaniem UV, pomagają zapobiegać fotostarzeniu, zapewniając długotrwałą ochronę przed szkodliwymi skutkami słońca.

YOPE Szampon HYDRATE my HAIR

Szampon dla włosów i skóry głowy szukających nawilżenia. Łagodny kompleks myjący z olejkową kompozycją oczyszcza i nawilża włosy oraz skórę głowy. Naturalne składniki wzmacniają ją. Niesforne włosy odzyskują gładkość, nie puszą się ani nie elektryzują.

BasicLab OCHRONNY KREM DO RĄK SPF 30 PA++++

Ochronny krem do rąk SPF 30 jest przeznaczony do codziennej ochrony dłoni przed fotostarzeniem. Zaawansowana technologia filtrów szerokopasmowych zapewnia maksymalną skuteczność i wysoką ochronę przed UVA i UVB, w tym także przed promieniowaniem emitowanym przez lampy do manicure. Formuła została uzupełniona o fotostabilną witaminę C (Tetraizopalmitynian askorbylu), Karnozynę 2.0 oraz witaminę E, czyli potrójną dawkę silnych antyoksydantów, które chronią komórki skóry przed przedwczesnym starzeniem spowodowanym działaniem wolnych rodników.

INGLOT Pomadka do ust SLIM GEL

Nawilżająca kremowo-żelowa formuła łącząca trwałość pomadki oraz połysk błyszczyka do ust. Bogata w nawilżającą witaminę E, wyciąg z wiesiołka i olej z awokado dodatkowo posiada właściwości pielęgnacyjne.

