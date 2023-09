Zdrowa skóra jesienią. Nawilżenie to sedno pielęgnacji

Badania pokazują, że niemal dla każdego typu skóry jesień stanowi duże wyzwanie. Cera normalna może po lecie zmagać się z nadmiernym przesuszeniem, a nawet z uczuciem ściągnięcia i nieprzyjemnego dyskomfortu. Eksperci wskazują, że w tym przypadku skuteczne jest włączenie do codziennej rutyny pielęgnacyjnej produktów z kwasem hialuronowym i niacynamidem, które działają silnie nawilżająco.

W przypadku skóry atopowej lub trądzikowej jesień zwykle zwiastuje zaostrzenie dotkliwych objawów choroby. W AZS najbardziej dokuczliwym objawem według pacjentów jest świąd. Tu kluczem do osiągnięcia poprawy jest wspieranie leczenia właściwie dobranymi dermokosmetykami aptecznymi – „emolientami plus”. Oprócz działania nawilżającego i odbudowującego barierę ochronną skóry, zawierają one również składniki o działaniu przeciwświądowym i przeciwzapalnym. Takim komponentem jest m.in. kwas glicyryzynowy. Na co zwracać uwagę w jesiennej pielęgnacji, radzi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®.

Niacynamid i kwas hialuronowy – duet dla nawilżenia

Jak wskazują badania, problem nadmiernej utraty wody dotyczy ok. 15-20 proc. populacji kaukaskiej i tylko w nieznacznej części przypadków związany jest on ze schorzeniami dermatologicznymi. –Znaczący wpływ na zwiększenie utraty wody ze skóry mają czynniki egzogenne, czyli zewnętrzne. Wiele z nich występuje intensywnie właśnie jesienią – jak częsta zmiana warunków klimatycznych czy wielogodzinne przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach. Te aspekty mają znaczący wpływ na poziom nawilżenia cery – mówi Agnieszka Kowalska. – Niestety, przewlekle utrzymująca się suchość i odwodnienie skóry oraz związana z nią utrata elastyczności mogą sprawiać dyskomfort. Niekiedy pojawiają się nawet: świąd, uczucie ściągnięcia i pieczenia, a nawet łuszczenie skóry i pękanie, które dodatkowo negatywnie wpływają na nasz wygląd. Dlatego kluczowe jest znormalizowanie cery i przywrócenie jej odpowiedniego poziomu nawilżenia – dodaje.

Jak to zrobić? Eksperci podpowiadają, że duet idealny dla nawilżenia zdrowej, ale odwodnionej skóry stanowią niacynamid w połączeniu z kwasem hialuronowym. Kwas hialuronowy to polisacharyd, który naturalnie występuje w organizmie. Jego cząsteczka „potrafi” związać wodę w ilości nawet do 1000 razy przekraczającej jego masę! – Kwas hialuronowy zapewnia odpowiednie środowisko dla procesów regeneracyjnych skóry, utrzymuje homeostazę przestrzeni pozakomórkowej i jest silnym antyoksydantem. W linii SOLVERX® HYDRO zawarty został właśnie kwas hialuronowy o trzech różnych wielkościach cząsteczek. Dzięki czemu możliwe jest wiązanie wody na różnych poziomach naskórka, co maksymalizuje efektywność nawilżenia – mówi Agnieszka Kowalska.

Niacynamid z kolei jest pochodną witaminy B3 stanowiącą połączenie kwasu nikotynowego i jego amidu… W praktyce to cenna substancja, która uszczelnia barierę hydro-lipidową skóry, zapobiegając utracie wody i wzmacniając właściwości ochronne. Badania pokazują, że produkty oparte o moc niacynamidu znacząco wpływają na efektywność nawilżenia.

Emolienty plus – wsparcie leczenia skóry atopowej

Grupą szczególnie narażoną na jesienne zaostrzenia dokuczliwych objawów są osoby cierpiące na atopowe zapalenie skóry. Jak podkreślają specjaliści, w przypadku atopii czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany temperatury, sztuczne ogrzewanie czy klimatyzacja dodatkowo, zauważalnie pogarszają stan skóry. – Charakterystyczne dla AZS są naprzemiennie występujące okresy zaostrzenia oraz remisji choroby. Jesień to czas, w którym zauważamy, niestety, zwiększenie występowania dokuczliwych objawów takich jak świąd i nadmierna suchość. Celem leczenia i pielęgnacji skóry w atopii zawsze jest maksymalne wydłużenie okresów remisji. Klucz do wyciszenia dolegliwości leży w delikatnej, skutecznej i bardzo systematycznej pielęgnacji ciała przy użyciu tzw. emolientów plus. Są to kosmoceutyki, które nawilżają i odbudowują warstwę ochronną skóry, ale także, co niezwykle istotne, zawierają składniki o udokumentowanym działaniu przeciwświądowym oraz przeciwzapalnym – mówi Agnieszka Kowalska.

Emolienty plus zawierają nie tylko cenne składniki nawilżające i poprawiające strukturę zaburzonej bariery skórnej, ale także dodatkowe substancje, które mają udokumentowane działanie przeciwświądowe i przeciwzapalne. Dzięki temu znacznie poprawiają komfort chorych, uśmierzając dokuczliwe objawy atopii. – Składnikami emolientów plus polecanymi do skóry atopowej o bardzo wysokiej skuteczności są kwas glicyryzynowy i olej z czarnuszki. Jak pokazały badania kliniczne przeprowadzone na zlecenie Empire Pharma, odpowiednie proporcje tych składników wykazują wysoką efektywność w redukcji świądu, suchości skóry, wydłużeniu okresów remisji oraz zmniejszeniu nasilenia objawów w okresowych zaostrzeniach, zarówno u dorosłych jak i u dzieci – powiedziała Agnieszka Kowalska.

Wśród słów kluczowych beauty-jesieni na prowadzenie zdecydowanie wychodzi „nawilżenie”. Jak wskazują kosmetolodzy, niezależnie od rodzaju cery i jej indywidualnych (zmiennych!) potrzeb, zawsze utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w komórkach to podstawa, na której budujemy inne obszary pielęgnacji (np. anti-aging lub walkę z przebarwieniami). Potrzeby zdrowej cery diametralnie różnią się jednak od potrzeb skóry atopowej, dlatego dla maksymalizacji efektywności konieczne jest odpowiednie rozpoznanie i wybór harmonogramu pielęgnacji. To plan na jesień.

SOLVERX ATOPIC SKIN +forte Balsam do ciała

Skóra atopowa

Przywracający komfort skórze atopowej balsam do ciała przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci od pierwszego dnia życia. Zastosowany w preparacie kwas glicyryzynowy wykazuje silnie właściwości kojące. Łagodzi podrażnienia, stany zapalne skóry oraz swędzenie. Działa antybakteryjnie i skutecznie nawilża. Z kolei olej z czarnuszki zmniejsza nasilenie stanów zapalnych i wspiera proces gojenia się ran.

Produkt przebadany klinicznie:

96% badanych deklaruje łagodzenie swędzenia skóry

68% badanych stwierdziło, że preparat zapobiega nawrotowi oznak AZS

80% badanych uważa, że produkt przywraca komfort skórze

i Autor: Materiały prasowe SOLVERX

SOLVERX® HYDRO

Krem do twarzy & baza pod makijaż 2w1

Kompozycja wyselekcjonowanych składników.

Doskonale i długotrwale nawilża skórę.

Jest również idealną bazą pod makijaż.

Ogranicza nadmierne odparowywanie wody.

Wzmacnia barierę lipidową naskórka.

Spowalnia procesy starzenia się skóry.

Zwiększa jędrność, sprężystość i elastyczność skóry.

Chroni przed wolnymi rodnikami.

i Autor: Materiały prasowe SOLVERX