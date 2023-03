Zdrowe i pięknie włosy. Jak je pielęgnować? 5 cennych porad od ekspertów

Zbilansowana dieta to podstawa

Rozpoczynając proces wzmacniania włosów należy zadbać o dobrostan wewnątrz organizmu. Kluczem do sukcesu jest odpowiednio zbilansowana dieta, dostarczająca niezbędnych składników mających znaczenie dla ich kondycji. Komponując posiłki należy o odpowiedniej podaży energii, makroskładników (białek, tłuszczów, węglowodanów) oraz mikroskładników (witamin, składników mineralnych). By cieszyć się zdrowym wyglądem włosów należy pamiętać o tłuszczach z olejów roślinnych, tłustych ryb morskich, orzechów i pestek oraz odpowiednim spożyciu produktów pełnoziarnistych, mięsa, strączków, jaj i produktów mlecznych. W diecie bardzo ważne są również warzywa i owoce. To produkty dostarczające organizmowi składników mineralnych, witamin i antyoksydantów zapewniających witalność. - Najlepsze efekty przyniesie połączona pielęgnacja - od wewnątrz, w postaci zdrowej diety oraz od zewnątrz bezpośrednio stosowana na włosy i skórę głowy. Nawet najlepszej jakości kosmetyki nie przyniosą korzyści, jeśli nie zadbamy o odpowiedni bilans składników odżywczych w diecie oraz nawodnienie organizmu. By cieszyć się zdrowymi włosami rekomenduję włączyć do diety orzechy i pestki, pamiętać o białku roślinnym czy też zwierzęcym oraz porcji świeżych owoców i warzyw w każdym posiłku, komentuje Kamila Szynal, dietetyczka.

Sposób mycia głowy ma znaczenie

Włosy narażone są na uszkodzenia wskutek intensywnego tarcia lub szarpania np. podczas mycia. Nieumiejętne wykonywanie tej czynności może doprowadzić do wypadania lub łamania, co przeszkodzi w utrzymaniu ich zdrowej kondycji. Przed rozpoczęciem mycia należy zadbać o odpowiednie rozczesanie włosów, od końców kierując się ku górze. Szampon powinno się nałożyć na dłonie a następnie kolistymi ruchami wprowadzić w skórę, stopniowo przenosząc produkt na długość włosa. Taka kolejność zapewni dogłębne oczyszczenie i przygotowanie do dalszych etapów pielęgnacji, a także uchroni przed ewentualnymi mechanicznymi uszkodzeniami.

Postaw na serum

Produkty, które warto wprowadzić do pielęgnacji są wcierki, a najlepiej sera do włosów. Ten skoncentrowany kosmetyk zapewnia dogłębne odżywienie i regenerację. Na rynku znajduje się wiele tego typu produktów, jednak kluczowe jest, by zwrócić uwagę na ich właściwości oraz efekty stosowania. Aktywne Serum Stymulujące Porost Włosów oferowane przez markę Nachemii zawiera unikalny składnik pochodzenia roślinnego Anargy™, który swoim działaniem korzystnie wpływa na proces odżywiania, zwiększając unaczynienie skóry głowy i chroniąc przed nadmiernym promieniowaniem UVB. Dla najlepszych efektów serum powinno stosować się regularnie, przed lub po myciu głowy w odstępach kilku dni. - Szukałam produktu, który pozwoli zagęścić moje włosy. Zużyłam dwie butelki Serum Stymulującego Porost Włosów i mimo, że nie jestem systematyczna w jego stosowaniu widzę spektakularne efekty. Mnóstwo baby hair, gęściejsze włosy i o wiele dłuższe, komentuje Katarzyna Lechowicz, klientka marki Nachemii. Dodaje, aplikacja serum jest bardzo przyjemna i higieniczna, z przyjemnością włączyłam ten produkt do pielęgnacji.

Masaż pobudzający cebulki włosa

Masaż skóry głowy można wykonać za pomocą opuszków palców lub specjalnego masażera. Regularnie praktykowany np. podczas mycia włosów, aplikowania serum lub po prostu w ciągu dnia zwiększa przepływ krwi do mieszków włosowych a dodatkowo poprawia kondycję samej skóry. To również forma relaksu, która zapewni odprężenie a dodatkowo przyczyni się do szybszego porostu włosów.

Pamiętaj o peelingu

Często pomijanym przez Panie krokiem w rutynie pielęgnacyjnej jest peeling skóry głowy. Pozwala on pozbyć się zrogowaciałego naskórka jednocześnie oczyszczając głowę z pozostałości innych kosmetyków oraz zanieczyszczeń. Regularnie praktykowany niesie ze sobą wiele korzyści dla kondycji włosa, poprawiając jego porost oraz przyczyniając się do zahamowania nadmiernego wypadania.

Na jakość i kondycję włosów z pewnością ma wpływ wiele czynników środowiskowych, jak również predyspozycje genetyczne samej osoby. By cieszyć się ich zdrowym wyglądem warto wprowadzić rutynę pielęgnacyjną z wykorzystaniem jakościowych produktów - wcierek w postaci gęstego serum, które przy regularnym stosowaniu przyniosą pozytywne efekty.

NaChemii to polska marka działająca na rynku od 3 lat. Została stworzona w odpowiedzi na potrzeby samej właścicielki, która z uwagi na chorobę onkologiczną zmagała się m.in. z wypadaniem i utratą włosów. NaChemii to firma stworzona z myślą zarówno o kobietach, jak i mężczyznach chcących zadbać o swój wygląd. Jej celem jest kompleksowe wsparcie pacjentów w trakcie przebiegu choroby i po, jak również osób szukających wysokiej jakości produktów pielęgnacyjnych poprawiających kondycję skóry i włosów.

O produkcie:

Aktywne Serum Stymulujące Porost Włosów - wspomaga proces reaktywacji cebulek, poprawiając gęstość włosów, jedocześnie zapewniając im wysoką ochronę oraz odżywienie. Zawarty w produkcie składnik pochodzenia roślinnego Anargy™ (N.benthamiana) wydłuża aktywną fazę wzrostu włosa, hamując wypadanie, a także stymuluje wewnętrzny mechanizm detoksykacyjny, oczyszczający i odżywiający jego korzeń. Serum zawiera również wyciągi roślinne m.in. z kozieradki, pokrzywy i skrzypu oraz witaminę B3 wspierające proces odbudowy i regeneracji włosów

