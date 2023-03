Ten krem zapewni Ci porcelanową skórę! Natychmiastowe wygładzenie i efekt, jak po wizycie u kosmetyczki

Produkty do kąpieli to zawsze dobry pomysł na prezent. Zbliża się dzień kobiet dlatego też Sandra Kubicka rewelacyjnie wpasowała się ze swoją nową kolekcją dla Kontigo. All Day i All Night to marka zapachowa stworzona przez Sandrę Kubicką wraz z ekspertami sieci drogerii Kontigo. Nowości produktowe – żele pod prysznic i kryształki do kąpieli powiększyły portfolio znanych już Klientkom wód perfumowanych i mgiełek zapachowych z drobinkami z tej samej linii. To obietnica ukojenia zmysłów.

Pielęgnacja to nie tylko działanie przeciwstarzeniowe i typowo upiększające, ale przede wszystkim względy zdrowotne. Marka Nievelazione od IdeePharm ma w swojej ofercie rewelacyjne produkty do stóp. To między innym krem-maska z mocznikiem oraz prewencyjny krem wspomagający leczenie grzybicy.

Polska marka Nacomi przygotowała wyjątkową kolekcję Glass Skin. Znajdziemy w niej między innymi serum na noc oraz maseczkę do twarzy. Produkty te zapewniają skórze natychmiastowe wygładzenie (idealnie pod makijaż jako zabiegi bankietowe) oraz efekt porcelanowej, promiennej skóry. To trzeba znać. Nacomi Next Level z kolei to wystrzałowa propozycja nawilżenia w toniku. Produkt ten bosko nawadnia skórę i przywraca jej równowagę pH.

Jednym z hitów marki FaceBoom jest masełko do demakijażu. To cudowny produkt, który w delikatny sposób oczyszcza nawet najtrwalszy makijaż. Masełko jest przyjemne na dla skóry i rozpuszcza się w wodzie. To genialny sposób na zmycie opornego makijażu.

Marka PIXI zabiera nas w letnią podróż i przygotowała zestaw maseczek AFTERSUN. To 3 maski w płachcie, które ukoją i nawilżą Twoją skórę. Idealne na lato i nie tylko. W składzie znajdziesz między innymi aloes i ogórek.

W makijażu rządzą kolory i barwna paletka cieni do powiek Golden Rose z serii Miss Beauty. To boskie propozycje kolorystyczne, które idealnie sprawdzą się podczas wiosennych makijażu. Cienie są bardzo wysokiej jakości, a praca z nimi to czysta przyjemność.