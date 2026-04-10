Zegarki TOUS: design, który podąża za twoim rytmem

TOUS XPRESURSLF

TOUS XPRESURSLF to nowoczesne spojrzenie na zegarek - cyfrowe modele w odcieniach różu, bieli i czerni przyciągają uwagę wyrazistym designem oraz biżuteryjnymi akcentami. To propozycja dla osób, które lubią dodatki z charakterem i nie boją się modowych eksperymentów.

Model łączy funkcjonalność z niespotykanym designem, pokazując, że zegarek może być czymś więcej niż tylko praktycznym dodatkiem. To detal, który podkreśla indywidualność i przypomina, że wyjątkowość często kryje się właśnie w drobnych elementach stylizacji.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

TOUS EPIC ICON

TOUS Epic Icon to propozycja dla miłośników ponadczasowej elegancji w nowoczesnym wydaniu. Analogowe modele wyróżniają się starannie dopracowanymi detalami - od tarcz z masy perłowej po bransolety w połączeniach białej, złotej i różowej stali.

Klasyczna forma zegarka została tu uzupełniona o biżuteryjne akcenty w postaci charmsów - od sztandarowego misia, przez serduszko, po gwiazdkę. Dzięki nim każdy model zyskuje subtelny, a jednocześnie rozpoznawalny styl TOUS. To dodatki, które świetnie sprawdzają się zarówno w codziennych stylizacjach, jak i w bardziej eleganckich zestawieniach, wnosząc do nich odrobinę osobistego wyrazu.

TOUS S-CONNECT CHARMS

Smartwatche z linii TOUS S-Connect Charms to połączenie technologii i modowej autoekspresji. Modele dostępne w wariantach z czarnymi, beżowymi oraz cielistymi paskami można również personalizować za pomocą charmsów inspirowanych charakterystycznymi symbolami marki. Zegarek TOUS podąża za rytmem dnia, a jednocześnie daje przestrzeń do eksperymentowania z dodatkami.